Ženama je zakonom zabranjeno, a među muškarcima sve popularnije: "Od žena sam dobio puno podrške"

U Poljskoj vazektomija postaje sve popularnija metoda trajne kontracepcije među muškarcima, dok je podvezivanje jajovoda na zahtjev žena i dalje zakonom zabranjeno.

Izvješće State of the Young 2025. pokazalo je da 15 posto osoba rođenih između 1995. i 2006. nema djecu i ne planira ih imati. Stoga su među mladim Poljacima trajni oblici kontracepcije, osobito vazektomija, sve popularniji.

Precizne statistike ne postoje jer se većina zahvata obavlja privatno, izvan sustava javnog zdravstva. Procjenjuje se da se godišnje obavi oko pet tisuća vazektomija. Zahvati su komercijalizirani, a oglasi za klinike mogu se pronaći na internetu i na billboardima uz ceste.

Mateusz Siwik, vlasnik jedne od klinika za vazektomiju u Varšavi, izjavio je za Euronews Health da interes kontinuirano raste.

"Posljednjih godina bilježimo sustavan rast interesa za vazektomiju. Rast na godišnjoj razini iznosi oko 15 posto", rekao je.

Prema njegovu mišljenju, riječ je o postupnom procesu koji je ponajprije rezultat veće dostupnosti informacija i rušenja društvenih stereotipa.

Pacijenti dolaze iz različitih društvenih slojeva, no najčešće su to muškarci u stabilnim vezama, s dvoje ili više djece, koji su svjesno odlučili da ne žele širiti obitelj.

"Od žena sam dobio podršku"

Jedan od njih je i Kamil Pawelski, psiholog i influencer koji se bavi temama muškosti. Zahvat je obavio 2020., dvije godine nakon rođenja drugog djeteta.

"Nisam želio da moja supruga prolazi hormonsku terapiju jer smo znali da joj to ne odgovara i da negativno utječe na njezino zdravlje. Istodobno smo bili sigurni da ne želimo više djece", kaže Pawelski.

Iako je u Poljskoj poznat kao bloger koji naglašava važnost odgovornosti i muškosti, nakon što je javno objavio da je napravio vazektomiju, suočio se s neočekivanom reakcijom.

"Paradoksalno, najviše negativnih komentara dobio sam od muškaraca. Od žena sam dobio puno podrške", istaknuo je.

Za razliku od vazektomije, podvezivanje jajovoda na zahtjev žene u Poljskoj je zabranjeno.

Prema zakonu, svatko tko drugoj osobi nanese tešku tjelesnu ozljedu, uključujući trajnu nemogućnost začeća, može biti kažnjen zatvorom od tri do 20 godina.

Zdravstveni turizam

Specijalist ginekologije i opstetricije Rafał Zadykowicz ističe kako je situacija u većini zapadnoeuropskih zemalja drugačija.

"U većini zapadnoeuropskih država podvezivanje jajovoda je legalno. Ginekolozi iz inozemstva često su iznenađeni kada saznaju koliko je ta mogućnost kod nas ograničena i dopuštena isključivo iz medicinskih razloga", kaže.

Ograničen pristup zahvatu doveo je do razvoja tzv. medicinskog turizma. Mnoge Poljakinje odlaze u susjedne zemlje poput Njemačke, Češke i Slovačke, gdje klinike nude pakete na poljskom jeziku koji uključuju prijevoz i smještaj.

"Poljske pacijentice su informirane i educirane. Više ni ne traže zahvat u zemlji – jednostavno se obraćaju relevantnim institucijama u inozemstvu", zaključuje Zadykowicz.