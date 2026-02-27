Obavijesti Foto Video Pretražite
Poljski fenomen

Ženama je zakonom zabranjeno, a među muškarcima sve popularnije: "Od žena sam dobio puno podrške"

27. veljače 2026.
Muškarac kod liječnika, ilustracija
Muškarac kod liječnika, ilustracija Foto: Getty Images
Posljednjih nekoliko godina Poljska bilježi sve veći interes za zahvate trajne kontracepcije. Mahom se podvrgavaju muškarci, dok su Poljakinje takve usluge prisiljene potražiti u inozemstvu.
Vazektomija sve popularnija među mladim Poljacima
