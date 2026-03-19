Slovenski istražitelji u akciji: Upali u gradsku upravu, priveden gradonačelnik

Nacionalni istražni ured Slovenije provodi pretrese u mariborskoj gradskoj upravi. Istražuju se sumnje na kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala i korupcije.

Prema neslužbenim informacijama, mariborski gradonačelnik Saša Arsenovič osumnjičen je za zlouporabu položaja. Iz gradske uprave za N1 su potvrdili da je gradonačelnik "privremeno zadržan za vrijeme trajanja aktivnosti".

Policija je za N1 potvrdila da istražitelji "na temelju opsežnog i stručno zahtjevnog izvida koji je započeo 2025. godine, danas uz pomoć kriminalista iz sektora kriminalističke policije Policijskih uprava Ljubljana i Maribor provode završnu akciju u vezi sa sumnjama na kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala i korupcije".

Istragu vodi Specijalizirano državno odvjetništvo. "Budući da su aktivnosti u tijeku, informacije ćemo dopuniti tijekom dana", dodali su iz policije.

I u Gradu Mariboru potvrdili su da su ih posjetili istražitelji, no nisu otkrili više informacija.

Prema pisanju slovenskog portala Večer, istražuje se sporna prodaja zemljišta u Mariboru.

Istragom su navodno obuhvaćeni i vlasnik tvrtke SH Global Tomaž Polak te mariborski sportski dužnosnik Tomaž Barada. Kriminalisti su navodno bili i u sjedištu tvrtke Europlakat u Ljubljani, gdje istražuju financiranje sustava javnih bicikala MBajk u vezi sa zemljišnim poslovima.

Navodno su pod istragom i neki drugi gospodarstvenici.