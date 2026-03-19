Maskirana žena hoda Zagrebom s nožem u ruci: "Ovo je strašno, nije mi uopće svejedno”

Građane je uznemirila pojava nepoznate osobe koja je primijećena kako hoda Zagrebom, lica potpuno prekrivenog tamnim platnom i navodno s nožem u ruci.

Osoba je navodno viđena na istočnom dijelu Zagreba, neki su prijavili i da su je vidjeli u tramvaju, a bilo je navodno i neugodnih situacija.

"Ja sam par puta vidjela ovakvu osobu da šeta gradom. Danas sam je prvo susrela na Glavnom kolodvoru. Kasnije mi frendica poslala ovu sliku kako šeta s nožem u ruci”, napisala je jedna korisnica na Redditu."Navodno je Nepalcu došla i isčupala mu slušalicu iz uha i napala ga. Čak kaže da misli da je to muškarac iza ove maskote. Mogu samo reći da je ovo strašno i da mi nije opće svejedno kao ženskoj osobi šetati gradom".

Druga korisnica piše kako ju je vidjela u Dubravi. "Napala me jer ju snimam. Mislila sam prvo da nije Hrvatica, ali po naglasku i izgovorenim psovkama rekla bih da cijeli život živi u Zagrebu. Na ocima ima gustu crnu mrežicu i osim što upada u oči jer je cijela tako prekrivena, hoda kao da je osvojila Ameriku".

O svemu smo poslali upit zagrebačkoj policiji, od koje doznajemo da su upoznati sa slučajem te postupaju po svim zaprimljenim dojavama građana koje upućuju na moguće narušavanje javnog reda i mira ili ugrožavanje sigurnosti.

“Policijski su službenici u nekoliko navrata postupali prema osobi koja odgovara opisu iz objava na društvenim mrežama. U dva navrata osoba je prekršajno prijavljena zbog narušavanja javnog reda i mira, no važno je istaknuti da tijekom tog postupanja, osoba nije kod sebe imala nikakav predmet koji bi upućivao na da se radi o opasnom ili zabranjenom sredstvu”, objasnili su u policiji.

Dodaju i da nisu utvrđeni elementi prekršaja vezano uz odjeću osobe koja je povezana s vjeroispovijesti i koja u Republici Hrvatskoj nije zabranjena.