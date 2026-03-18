Milanović: "Živimo u godinama divljaštva, gaženja i prijezira međunarodnog prava"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u srijedu na svečanoj sjednici u povodu općine Vela Luke da živimo u tjednima i godinama nasilništva, divljaštva, gaženja i prijezira prema međunarodnom pravu i normama i to od nekih koji se na njih znaju najviše pozivati.

"Vremena su grozna. Hrvatska u ovim vremenima, možda po prvi puta u povijesti, uživa tu blagodat pozicije, sreće da se nalazi na relativno mirnom i sigurnom mjestu“, rekao je Milanović u prigodnom obraćanju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Vela Luke u povodu Dana općine i blagdana sv. Josipa.

Naveo je jednu epizodu za koju je rekao da ga je formirala kao čovjeka i političara. Tadašnje Brodogradilište Greben u Veloj Luci dobilo je mogućnost gradnje ophodnih brodova za Libiju 2003. godine koja je tada bila pod režimom UN-ovih sankcija, napomenuo je i dodao kako se od gradnje odustalo zbog pritiska.

Hrvatska je, istaknuo je, ostala bez tog posla, a kada su par mjeseci kasnije skinute sankcije, posao gradnje brodova dobila je Francuska koja je najviše nagovarala Hrvatsku da odustane od gradnje.

"Puno sam naučio iz toga. Ova epizoda me dosta odredila kako da gledam na slatkorječivost i na velike fraze u odnosima ljudi i političara, a posebno država, te kako da se rukovodiš jednim zlatnim načelom, a to je: gledaj sebe i budi sebičan kada je država u pitanju", poručio je predsjednik Milanović.

Podsjetio je da je Gadafi kasnije ubijen, vlast se raspala i s tih obala, koje je nekada kontrolirao beduinski diktator, počeli su dolaziti migranti u Europu.

Milanović je poručio da i danas Hrvatska “treba gledati svoj interes, slušati prije svega sebe, ne dati se zavesti nikakvim velikim frazama i parolama o solidarnosti s bilo kim, o pomoći ovom ili onom, gledati da ne iznevjeriš neke temeljne ljudske principe, načela i postavke - to za Hrvatsku treba biti nit vodilja”.

"Hrvatska kao rijetko kada u povijesti ima priliku gledati sebe, svoj posao i isključivo iz te perspektive donositi odluke. I nadati se da će ova bura, i ovo vrijeme zla proći, da će doći neka bolja vremena i neki mirniji i razumniji trenuci. A do tada držimo se zajedno“, zaključio je predsjednik Milanović.

Na svečanosti su govorili i predsjednik općinskog vijeća Vele Luke Zoran Manestar, načelnica općine Katarina Gugić i župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo. Najzaslužnijim pojedincima i organizacijama za doprinos razvoju općine na sjednici su uručene godišnje nagrade.

Uoči svečane sjednice Milanović je nazočio i kulturno-umjetničkom programu - izvedbi Narodne glazbe Vele Luke i Udruge mažoretkinja ispred zgrade Osnovne škole Vela Luka.

Uz pratnji predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić i savjetnik za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.