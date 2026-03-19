Pronevjera u državnoj tvrtki: Djelatnice krale mobitele i novac od stranaka, policija ih razotkrila

Dvije djelatnice tvrtke u većinskom državnom vlasništvu kazneno su prijavljene jer je jedna u poslovnici na Kukuljanovu prisvojila dva paketa skupih mobitela, a druga na opatijskom području novac, najmanje 900 eura koje su stranke uplatile za usluge tvrtke.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske izvijestili su da su, nakon kriminalističkog istraživanja, obje prijavljene zbog sumnje da su počinile kazneno djelo pronevjere, odnosno da su kao djelatnice tvrtke u većinskom državnom vlasništvu sa sjedištem u Zagrebu zlouporabile svoje poslovne dužnosti.

U istraživanju je utvrđeno da je 23-godišnjakinja u veljači, tijekom zaprimanja paketa s mobilnim telefonskim uređajima u poslovnici tvrtke u Kukuljanovu, dva paketa izdvojila i protupravno prisvojila čime je tvrtku oštetila za više od 5000 eura.

Opatijska policija sumnjiči pak 44-godišnjakinju da je tijekom prošle i ove godine, od srpnja do kraja siječnja, prisvojila novac koji su stranke uplaćivale za usluge tvrtke. Time je iznevjerila povjerenje poslodavca i počinila materijalnu štetu u od najmanje 900 eura, naveli su iz policije.