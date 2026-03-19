Zašto je udar na Južni Pars najopasniji potez u dosadašnjem ratu i kako Arapska tektonska ploča diktira cijenu mira?

Od napada SAD-a i Izraela na Iran pređene su mnoge crvene linije koje nikada nisu. Obje strane poduzele su do tada neviđene poteze. No, unatoč eliminacijama vodstava i napadima na susjede, ništa do sada poduzeto nije toliko opasno za čitav svijet kao što je jučerašnji napad Izraela na Asaluyeh, iransko plinsko postrojenje koje je spojeno na Južni Pars, veliko iransko plinsko polje. Ubrzo je uslijedio odgovor Irana i napad na energetsku proizvodnju Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kad je riječ o iranskom plinskom polju Južni Pars i njegovom katarskom bratu blizancu Sjevernoj kupoli to nije samo geopolitičko previranje, nego se tu krije i fascinantna geološka priča stara milijunima godina. Razlog zašto ova regija drži ključeve globalne energetske stabilnosti nije samo u politici, nego i u geologiji, zapisan u dubinama Arapske tektonske ploče.

Tektonska "škrinja s blagom"

Bliski istok je odgovoran za nevjerojatnih 30 posto svjetske proizvodnje nafte i 17 posto prirodnog plina. Tajna ovog bogatstva leži u Arapskoj ploči, relativno maloj tektonskoj cjelini koja pokriva oko 2,6 milijuna četvornih kilometara.

Iako površinom nije najveća, ona udomljuje:

55 posto dokazanih svjetskih rezervi nafte

40 posto svjetskih rezervi prirodnog plina

Četvrtinu svih "super-divovskih" polja na planetu (polja s više od 5 milijardi barela ekvivalenta nafte)

Sve je počelo prije 25 milijuna godina kada se Arapska ploča odvojila od Afričke i sudarila s Euroazijskom, stvarajući planinski lanac Zagros. Taj je sudar stvorio savršene "zamke" u podzemlju u kojima su se milijunima godina nakupljali ugljikovodici, piše Independent.

Plin se nalazi u takozvanoj formaciji Khuff, poroznim stijenama starim između 200 i 300 milijuna godina, koje se nalaze na dubini od oko tri kilometra ispod morskog dna. Ono što ovo polje čini posebnim je njegova propusnost – plin teče relativno lako, što omogućuje masovnu i brzu ekstrakciju. Upravo je ta "protočnost" razlog zašto Iran i Katar neprestano "utrkuju" tko će brže crpiti, jer plin prirodno migrira prema onome tko stvara veći podtlak.

Južni Pars / Sjeverna kupola: Jedan gigant, dvije sudbine

U samom srcu ove priče nalazi se najveće plinsko polje na svijetu površine 9700 kilometara kvadratnih. To je veličine pet otoka Brača, ali ispod mora. Geološki, to je jedna jedinstvena struktura. Politički, ona je strogo podijeljena morskom granicom Katra i Irana.

Katarska Sjeverna kupola otkrivena je 1971. godine. Inženjeri tvrtke Shell tražili su naftu u katarskim teritorijalnim vodama. Umjesto nafte, nabasali su na plin. U to vrijeme, plin se smatrao "nusproizvodom" i nije bio pretjerano cijenjen. Trebalo je proći gotovo 15 godina da svijet shvati da su pronašli najveće akumulirano nalazište nepridruženog plina (plina koji nije pomiješan s naftom) na svijetu. Ovaj sektor pretvorio je Katar u vodećeg svjetskog izvoznika ukapljenog plina (LNG). Katar danas opskrbljuje petinu svjetskog tržišta LNG-om.

Iranski dio polja potvrđen je tek dva desetljeća kasnije. Svjestan da dijeli isto polje, Iran počinje s razvojem svog sektora, Južni Pars, uz pomoć francuskog Totala i ruskog Gazproma. Unatoč petostrukom povećanju proizvodnje u posljednjih 25 godina, Iran se zbog opsežnih međunarodnih sankcija i dalje bori s tehnološkim zaostatkom u izvozu, fokusirajući se na plinovode prema Turskoj i Iraku.

Polje inače sadrži i ogromne količine kondenzata (vrlo lagane nafte), što ga čini još vrjednijom metom u energetskom ratu.

Hormuz i najveće plinsko polje - recept za katastrofu

Trenutno blokirani Hormuški tjesnac nije bitan samo tankerima s naftom - on je jedini izlaz za supertankere koji prevoze ovo plinsko bogatstvo. Poremećaji u tjesnacu znače automatsku volatilnost na tržištima koja još uvijek osjećaju ožiljke energetske krize iz 2022. godine.

U trenutnom sukobu, Južni Pars je "mekani trbuh" Irana. Napad na ovu plinsku proizvodnju izazvat će ekonomski šok u Iranu, jer prekid rada znači trenutačni kolaps iranske industrije i gubitak milijardi dolara prihoda. Tu je dakako i element psihološkog rata gdje Izrael svojim napadom pokazuje da ni najčuvaniji iranski energetski objekti nisu sigurni od preciznih udara.

Najveći gubitnik uz Iran je Katar kao talac čitave situacije. Budući da su polja spojena, svaka velika eksplozija ili podvodno oštećenje u iranskom sektoru može ugroziti integritet cijelog nalazišta, pa tako i katarsku proizvodnju, što bi gurnulo cijelu Europu i Aziju u energetski mrak.

Iako svijet ubrzano radi na energetskoj tranziciji, geološka koncentracija resursa na Arapskoj ploči osigurava da će energetska sigurnost Europe i Azije još desetljećima biti neraskidivo vezana uz politiku Bliskog istoka. Svaki projektil koji padne u blizini postrojenja Južni Pars ne pogađa samo Iran ili Katar - on pogađa cijenu grijanja i industrijske proizvodnje na drugom kraju svijeta.