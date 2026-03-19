FOTO Policija upala u stan u Susedgradu: Pronašli hrpu droge

Zagrebačka policija uhitila je muškarca koji je u stanu na području Susedgrada skrivao amfetamin, kokain i konoplju.

Završeno je kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom koji je stanu u Susedgradu radi daljnje preprodaje nabavio i držao veće količine raznih droga, amfetamina, kokaina i marihuane. Drogu je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu i zatim je preprodavao na nezakonitom tržištu, javlja policija.

Policija je sa sudskim nalogom upala u stan u Susedgradu, gdje je pronašla:

jednu kutiju ispunjenu drogom amfetamin ukupne mase 225,0 grama

dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 525,4 grama

pet paketa ispunjenih konopljom tipa droga ukupne mase 4,6 grama

jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje mase

novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge

Protiv 36-godišnjaka podnesena je kaznena prijava na Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je predan pritvorskom nadzorniku.