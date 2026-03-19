Jedan od najsmrtonosnijih karcinoma u Hrvatskoj odnosi 2000 života godišnje, evo gdje imate pravo na besplatno savjetovanje

U sklopu javnozdravstvene akcije "Plavi ožujak – pregledaj se za život", koju u mjesecu podizanja svijesti o raku debelog crijeva organizira Hrvatsko gastroenterološko društvo, građani će se u 13 gradova moći savjetovati s liječnicima i obaviti procjenu rizika od te bolesti.

Rak debelog crijeva u Hrvatskoj uzrokuje oko dvije tisuće smrti godišnje, a bolest je, ako se otkrije u ranoj fazi, izlječiva u više od 95 posto slučajeva.

Kako bi se upoznali s tom bolešću i osvijestili važnost njezina ranog otkivanja, građani će se moći savjetovati s liječnicima u petak 20., petak 27. i u subotu 28. ožujka na javnim lokacijama i u zdravstvenim ustanovama u Rijeci, Puli, Bjelovaru, Čakovcu, Dubrovniku, Karlovcu, Koprivnici, Požegi, Slavonskom Brodu, Splitu i Zagrebu.

Oni kod kojih se ustanovi visoki rizik od te bolesti, bit će upućeni na daljnju obradu kod gastroenterologa.

Iz Hrvatskog gastroenterološkog društva (HGD) ističu kako je cilj akcije educirati građane i potaknuti ih, osobito u rizičnim skupinama, na redovite preventivne preglede i usvajanje zdravijih životnih navika, uz naglasak na važnost rane detekcije bolesti.

Predsjednica Društva Ivana Mikolašević upozorava kako se bolest često otkriva u uznapredovaloj fazi. "Svaka smrt od raka debelog crijeva danas je nepotrebna jer je ova bolest izlječiva ako se otkrije u ranoj fazi", upozorila je. Dodala je i kako kolonoskopija ostaje ključna metoda pregleda jer omogućuje otkrivanje i uklanjanje premalignih promjena, čime se može spriječiti razvoj raka.

Najveći broj oboljelih stariji od 50 godina

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), rak debelog i završnog crijeva jedan je od najčešćih zloćudnih tumora u svijetu te čini oko 10 posto svih dijagnosticiranih slučajeva, dok je drugi najčešći uzrok smrti od raka na globalnoj razini.

Procjenjuje se da je 2022. godine zabilježeno oko 1,9 milijuna novih slučajeva i više od 900 tisuća smrtnih ishoda.

U Hrvatskoj je 2023. godine dijagnosticirano 3820 novih slučajeva, a u 2024. od te su bolesti umrle 1933 osobe. Krajem 2023. godine u Hrvatskoj je živjelo oko 25 tisuća osoba kojima je tijekom života postavljena dijagnoza.

"Rizične čimbenike dijelimo na one na koje ne možemo utjecati, poput dobi i genetike, te na one na koje možemo, kao što su tjelesna aktivnost, prehrana, pušenje i tjelesna težina", navela je Mikolašević.

Najveći broj oboljelih čine osobe starije od 50 godina, a ako je netko bolovao od raka debelog crijeva, rizik za bliske srodnike značajno je povećan.

Simptomi bolesti u ranim stadijima često izostaju, a kada se pojave, mogu uključivati promjene u navikama pražnjenja crijeva, krv u stolici, bolove i nadutost u trbuhu, neobjašnjiv gubitak tjelesne mase, umor te anemiju, upozoravaju iz HZJZ-a.

Zdravstvene institucije stoga pozivaju građane na odaziv u Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, koji se provodi od 2007. godine.