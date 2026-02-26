Kekin: "To je najveća pljačka u hrvatskom zdravstvu"

Saborska zastupnica Ivana Kekin (Možemo!) ocijenila je u četvrtak da je slučaj dugogodišnjih ugovora države s privatnom poliklinikom Medikol najveća pljačka u hrvatskom zdravstvu, istaknula je da je Medikolu od 2009. godine isplaćeno više od 200 milijuna eura za PET/CT pretrage.

Samo u 2025. godini Medikolu je isplaćeno oko 20 milijuna eura, izjavila je Kekin na konferenciji za novinare i upozorila da država desetljećima nije osigurala dovoljan broj uređaja u javnim bolnicama iako bi, kako tvrdi, njihova nabava bila višestruko jeftinija od dugoročnog plaćanja usluga privatniku.

Podsjetila je i na kronologiju slučaja navodeći da su monopolski ugovori počeli još za vrijeme vlade Ive Sanadera, unatoč zahtjevima KBC-a Zagreb za nabavom vlastitih uređaja.

Navela je i da je već 2011. godine Medikolu isplaćeno oko 130 milijuna kuna godišnje, uz tvrdnje tadašnjih dužnosnika o političkim pritiscima vezanima za taj slučaj.

Tijekom mandata SDP-ove vlade nabavljen je, kaže, jedan PET/CT uređaj iako su potrebe procijenjene na najmanje pet, dok je 2019. odbijen prijedlog tadašnjeg ministra zdravstva Milana Kujundžića za nabavu dodatnih uređaja.

"Kujundžić neposredno prije smjene izjavljuje da je u nabavu PET/CT-a krenuo usprkos prijetnjama i eksplicitno navodi da mu prijete smrću te proziva vodstvo HZZO-a i Medikola", navela je Kekin.

U međuvremenu su, tvrdi, isplate Medikolu nastavile rasti, a projekt nabave uređaja više je puta zaustavljan ili odgađan.

"Zbog toga što nisu kupljeni uređaji koji ukupno koštaju oko devet milijuna eura, građani su Medikolu platili više od 200 milijuna eura", rekla je Kekin, dodajući da je Hrvatska u međuvremenu provela velike infrastrukturne projekte, ali i dalje nema dovoljan broj PET/CT uređaja u javnom sustavu.

Uputila je i pitanje premijeru Andreju Plenkoviću o razlozima takvog stanja te zatražila odgovore o tome tko je imao koristi od postojećeg modela ugovaranja usluga.

"Pravo pitanje koje upućujem premijeru Plenkoviću jest čime ga bračni par Rajković drži u šaci, tko se obogatio i kada će se kupiti još tri uređaja?" upitala je Kekin.

Kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, izvijestila je da je zatražila dokumentaciju od KBC-a Split, KBC-a Rijeka i KBC-a Sestre milosrdnice o svim važećim i ranijim ugovorima s Medikolom, najavila je da će ih učiniti javno dostupnima nakon što ih zaprimi.

Dodatno je poslala i upit HZZO-u s ciljem dobivanja detaljnog pregleda svih isplata Medikolu po godinama od 2009. do danas.

"Važno je da građani znaju koliko je javnog novca izdvojeno i pod kojim uvjetima", poručila je, dodala je i da očekuje transparentnost nadležnih institucija u tom slučaju.