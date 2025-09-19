Obavijesti Foto Video Pretražite
Karla ima 17 godina i već ruši predrasude: Jedina je u svojoj generaciji

Piše Maja Medaković/Provjereno, 19. rujna 2025. @ 13:24 komentari
Provjereno: Život od drva - 5
Provjereno: Život od drva - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Prašina, piljevina, zujanje pile - njoj je sve to melem za uši i oči. Ona je Karla, ima 17 godina i kaže - već sad živi svoj san koji sanja odmalena. On nije nikada bio - postati influenserica, liječnica, frizerka. Već - stolarica. Nisu njezini bili presretni tim odabirom, ali su na vrijeme shvatili. Ako to želi - tko su oni da joj brane. Na kraju krajeva - i sami priznaju, znaju odakle joj ideja. Njezin djed, naime, godinama ima radionicu u kojoj je Karla naučila osnove zanata. Osim što je jedina djevojka u razredu, jedina je i u generaciji. Njoj to kaže - nimalo ne smeta. Priču o njoj donosi naša Maja Medaković.
