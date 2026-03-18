VIDEO Pogođena iranska nuklearna elektrana, napadnuta američka ambasada. Iran najavio odmazdu

Saudijska Arabija srušila dron Ministarstvo obrane Saudijske Arabije objavilo je da je srušena još jedna bespilotna letjelica koja se pokušala približiti diplomatskoj četvrti.

Udari sa svih strana Izraelska vojska tvrdi da je u zračnim napadima na Teheran pogodila iranske zapovjedne centre, raketna postrojenja i ostalu infrastrukturu. Također je priopćila da su iz Irana ispaljeni projektili prema Izraelu: "Obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju. Zapovjedništvo domovinske fronte izdalo je preliminarnu uputu izravno na mobilne telefone u relevantnim područjima.".

Objavljena snimka napada Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je na Telegramu snimku za koju tvrdi da prikazuje ispaljivanje projektila na Tel Aviv. Navodi se da je riječ o odmazdi za ubojstvo šefa nacionalne sigurnosti Alija Laridžanija. Islamska revolucionarna garda (IRCG) priopćila je da su u njihovim "intenzivnim" napadima na Izrael korišteni i projektili Khorramshahr-4.

Iran pogubio muškarca osuđenog za špijunažu Iran je pogubio muškarca osuđenog na smrt zbog špijuniranja za Izrael, izvijestila je iranska novinska agencija Mizan. Pogubljeni muškarac, identificiran kao Kurosh Keyvani, proglašen je krivim jer je "izraelskoj obavještajnoj agenciji Mossad odavao slike i informacije o osjetljivim lokacijama u Iranu".

"Val globalnih posljedica tek je počeo" Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je kako će globalne posljedice rata na Bliskom istoku pogoditi sve te je pozvao zapadne dužnosnike da se usprotive sukobu: "Val globalnih posljedica tek je počeo i pogodit će sve - bez obzira na bogatstvo, vjeru ili rasu."

Projektil pogodio iransku nuklearnu elektranu Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) javila je da je Iran izvijestio da je projektil pogodio nuklearnu elektranu Bushehr na jugozapadu zemlje. "Nije prijavljena šteta na postrojenju niti ozljede osoblja. Glavni direktor IAEA-a Rafael Grossi poziva na maksimalnu suzdržanost tijekom sukoba kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće", navodi se u izjavi IAEA-e.

Iran zaprijetio odmazdom Zapovjednik iranske vojske Amir Hatami najavio je odlučnu odmazdu za ubojstvo šefa sigurnosti Alija Laridžanija, prenosi AFP: "Na prikladnom mjestu i u prikladno vrijeme uslijedit će odlučan odgovor koji će ih odvratiti i natjerati da požale. Odgovorit ćemo zločinačkoj Americi i krvožednom cionističkom režimu. Pokajat će se. Smrt Laridžanija i drugih mučenika bit će osvećena."

SAD napao raketne položaje uz Hormuški tjesnac Američka vojska objavila je da je napala iranske raketne položaje uz Hormuški tjesnac, koristeći pritom snažne bombe poznate kao razrači bunkera namijenjene uništavanju utvrđenih podzemnih ciljeva.

Napadi diljem Zaljeva Iranski projektil pao je na cestu u blizini vojne baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koju koriste australske snage i izazvao manji požar, potvrdio je australski premijer Anthony Albanese. Vatra je nanijela manju štetu na stambenom objektu i medicinskoj ustanovi pokraj zračne baze Al Minhad, no nitko od australskih vojnika nije ozlijeđen. Ministarstvo obrane Saudijske Arabije izvijestilo je u srijedu rano ujutro o presretanju projektila ispaljenog na središnju pokrajinu Al-Kharj. Krhotine su pale u blizini zračne baze Princ Sultan, no nije bilo štete. Protuzračna obrana Kuvajta tijekom noći je srušila neodređeni broj "neprijateljskih projektila i dronova", izvijestila je u srijedu rano ujutro državna novinska agencija. Obrambene snage Bahreina rekle se da se njihovi sustavi protuzračne obrane nastavljaju "suočavati s uzastopnim valovima" iranskih napada.

Iran napao Izrael Dvije su osobe poginule u srijedu rano ujutro u središnjem Izraelu nakon iranskog raketnog napada. Izraelska policija je istovremeno izvijestila da su krhotine projektila iz kazetnog streljiva iz novog vala napada pale na više lokacija na istom području. Na tim lokacijama nema dojava o žrtvama, a službenici osiguravaju mjesta udara.

Izrael udario na središte Beiruta Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 30 je ranjeno u srijedu u izraelskom zračnom napadu na četvrt Bachoura u samom središtu Beiruta, koji je uslijedio neposredno nakon izraelskog vojnog upozorenja o evakuaciji.

Južna Koreja ograničuje izvoz nafte Južna Koreja ograničit će izvoz nafte za preradu i privremeno ju proglasiti strateškom sirovinom zbog rizika izazvanih sukobima na Bliskom istoku, izjavio je u srijedu ministar financija Koo Yun-cheol. Također je privremeno ukinula ograničenja na termoelektrane na ugljen i povećala iskorištenost nuklearnih reaktora na oko 80 posto kako bi smanjila ovisnost o nafti i ukapljenom prirodnom plinu (LNG). Vlada će osigurati dodatnu financijsku podršku od oko 1,01 milijarda dolara za pogođene petrokemijske tvrtke, uključujući troškove alternativnog uvoza i povoljne kamatne stope za firme koje rukovode strateškim sirovinama. Predsjednik Lee Jae Myung pozvao je na štednju energije i razmatranje kontingentnih mjera, poput rotacije korištenja vozila, ako se kriza na Bliskom istoku produlji.

Dron napao američku ambasadu u Bagdadu Dron je napao američku ambasadu u Bagdadu, pri čemu je pao blizu sigurnosne barijere, a u okolici su zabilježene eksplozije, izvijestili su sigurnosni izvori. Incident se dogodio nakon niza raketnih i dron napada na diplomatski kompleks. Najmanje tri eksplozivna drona ciljala su i američki diplomatski objekt u blizini Međunarodne zračne luke Bagdad, pri čemu su aktivirani sustavi protuzračne obrane C-RAM, dodali su izvori. Napade su izvele proiranske milicije u Iraku, uključujući Kataeb Hezbollah, koje redovito napadaju američke ciljeve u zemlji.

"Izrael je već pobjedio" Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi. Dosad je ubijeno više od 2000 ljudi, većinom u Iranu i Libanonu, ali i u Izraelu, Iraku i diljem Perzijskog zaljeva. Saar i drugi izraelski dužnosnici rekli su da je cilj značajno oslabiti iransku sposobnost izvođenja napada na Izrael, istovremeno stvarajući uvjete unutar Irana koji bi u konačnici omogućili Irancima da svrgnu svoje vladare.

Bukti rat na Bliskom istoku Izrael i SAD pokrenuli su zajedničke napade na Iran 28. veljače, a Teheran je uzvratio napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima su stacionirane američke vojne snage. Hormuški tjesnac zatvoren je od početka ožujka.