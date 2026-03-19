Sudac donio odluku o azilu dječaka čija je fotografija obišla svijet: "Srceparajuće..."

Savezni sudac jeodbio zahtjev za azilom ekvadorskog dječaka koji je bio pritvoren tijekom racije američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) u gradu Minneapolisu, objavio je Minnesota Public Radio u srijedu, citirajući odvjetnicu dječaka i njegove obitelji.

Petogodišnji Liam Conejo Ramos je priveden zajedno sa svojim ocem krajem siječnja te je 10 dana proveo u pritvoru u saveznoj državi Teksas, nakon čega su obojica pušteni te su se vratili kući.

Fotografija koja prikazuje Liama kako s plavom kapicom u obliku zeca stoji ispred svoje kuće okružen saveznim agentima privukla je pozornost cijele zemlje.

Američki imigracijski sudac John Burns odlučio je odbaciti zahtjeve za azilom Liama i njegove obitelji.

Odvjetnica Danielle Molliver koja zastupa obitelj je kazala za Minnesota Public Radio da će se žaliti na tu odluku, što je postupak koji bi mogao potrajati mjesecima ili čak godinama.

"Objava da je imigracijski sudac odbacio zahtjeve za azilom obitelji Liama Coneja Ramosa je srceparajuća. Svjesni smo da je moguće žaliti se na tu odluku i nadamo se pozitivnom ishodu", objavio je u srijedu školski okrug Columbia Heights Public Schools blizu Minneapolisa, u sklopu kojeg se Liam školuje.

Liam je pritvoren tijekom operacije "Metro Surge" kada je američki predsjednik Donald Trump rasporedio oko 3000 naoružanih imigracijskih dužnosnika radi deportacije migranata iz savezne države Minnesote.

Agenti su u dvama odvojenim slučajevima u siječnju ubili dvoje američkih državljana u Minneapolisu, koji su izašli na ulicu kako bi prosvjedovali ili nadzirali savezne službenike.

Trump je prošlog mjeseca okončao operaciju.

"Siječanjsko pritvaranje Liama i njegovog oca je rasvjetlilo štetu koju je prouzročila operacija Metro Surge, tijekom koje su mnoga djeca i obitelji pritvoreni", rekao je školski okrug.

"Premda poštujemo pravni postupak, ne možemo ignorirati teške posljedice za ljude, a naročito za djecu, ove savezne akcije koja je poremetila živote mnogih članova naše zajednice koji su u ovu zemlji ušli legalnim putem".