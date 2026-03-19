Objavljena snimka napada: Izraelski projektil pao tik uz novinare RT-a, šrapneli ih ranili usred izvještavanja

Nove snimke koje kruže društvenim mrežama detaljno prikazuju trenutak raketnog udara na jugu Libanona. Reporter Steve Sweeney nalazio se na otvorenoj cesti, spreman za izvještavanje, kada je projektil pogodio tlo neposredno iza njega.

Na snimci se vidi Sweeney u pancirki s jasnom oznakom "PRESS". U trenutku dok kamera snima, čuje se jeziv, visoki zvuk projektila koji dolazi, a potom uslijedi zaglušujuća eksplozija. Kamera pada, kadar se gubi u dimu i prašini, a čuju se uzdasi i psovke.

Snimatelj Ali Rida, koji je također ranjen u ovom napadu, kasnije je potvrdio zastrašujuće iskustvo: "Dečki, dobro smo. Ispostavilo se da se projektil stvarno čuje dok leti ravno na vas.“

Operativni zahvat i optužbe

Šef dopisništva Steve Sweeney odmah je prebačen u bolnicu gdje mu je operativno uklonjen šrapnel. Njegovo stanje je sada stabilno, ali ekipa ostaje pri teškim optužbama na račun izraelskih snaga.

"Bili smo u press uniformama. Izraelski neprijatelj nas je ciljao namjerno", poručio je Rida iz bolnice. S obzirom na to da je projektil pao na brisani prostor ceste, točno uz ljude koji su bili na otvorenom, ekipa tvrdi da preciznost današnjeg naoružanja isključuje mogućnost "slučajnog promašaja".

Kremlin propagandist Steve Sweeney of Russia Today (RT), who had been praising Iran and Hezbollah, and his cameraman were both injured in an airstrike in southern Lebanon. pic.twitter.com/TiTzIHLeBQ — Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2026

Incident se dogodio u blizini vojne baze u južnom Libanonu, području gdje Izraelske obrambene snage (IDF) provode intenzivne operacije protiv infrastrukture Hezbollaha. Ova snimka postaje još jedan snažan dokaz o ekstremnim opasnostima s kojima se susreću medijski djelatnici u zoni sukoba, gdje ni najjasnije oznake "Press" više ne jamče sigurnost.