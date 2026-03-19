Hegseth najavio najveće udare dosad pa poručio: "Trumpu biste trebali reći jednu stvar"

Američki ministar rata Pete Hegseth održao je brifing za novinare u Pentagonu, na kojem je rekao da su on i predsjednik Donald Trump u srijedu bili prisutni dok su posmrtni ostaci američkih vojnika poginulih u iranskom ratu donošeni natrag u SAD.

Njihove obitelji, kaže, zamolile su Hegsetha i Trumpa da osiguraju da "ne stanu dok se posao ne završi".

"Naravno, završit ćemo ovo. Poštovat ćemo njihovu žrtvu", rekao je.

Hegseth je optužio medije kazavši da žele da Amerikanci pomisle da se "nekako vrtimo prema beskrajnom ponoru, ili vječnom ratu, ili močvari". Ali, dodaje, "ništa ne može biti dalje od istine".

Odgovarajući na kritike da je Trumpova administracija ušla u sukob s Iranom bez jasnog cilja, ustvrdio je da su njihovi ciljevi danas isti kao i prvog dana, a uključuju uništavanje lansera raketa, iranske obrambeno-industrijske baze i iranske mornarice te osiguravanje da Iran nikada ne razvije nuklearno oružje.

Uspoređujući iranski režim s Hamasom u Gazi, američki ministar rata Pete Hegseth kazao je da je Iran uložio novac u tunele, rakete, projektile i dronove. No, istaknuo je da ih SAD lovi "metodično, nemilosrdno i nadmoćno, kao što to nijedna druga vojska na svijetu ne može".

Najavio najveće udare dosad

SAD je do danas napao više od 7000 ciljeva u Iranu i dodao da će ponovno pojačati zračne udare protiv Irana.

"Danas ćemo izvesti najveće udare dosad", rekao je Hegseth, a to je govorio i ranije, te zaključio: "Naše sposobnosti se nastavljaju graditi, iranske se nastavljaju degradirati. Dodao je da je iranska zračna obrana "spljoštena".

Iranski napadi balističkim projektilima i jednosmjernim bespilotnim letjelicama na američke snage smanjeni su za 90 posto od početka sukoba, a zadnji posao koji itko na svijetu trenutačno želi je biti visoki čelnik u iranskoj vojsci, rekao je američki ministar rata Pete Hegseth na brifingu za medije.

Hegseth nije opovrgnuo medijsko izvješće prema kojem je Pentagon od Bijele kuće zatražio da odobri zahtjev za više od 200 milijardi dolara za financiranje rata s Iranom koji bi bio upućen Kongresu.

SAD je, kaže, oštetio ili potopio najmanje 120 iranskih ratnih brodova, a njihova površinska flota više nije faktor, njihove podmornice su nestale.

"Režim poput tog, koji odbija napustiti svoje nuklearne ambicije, nije samo regionalni problem već izravna prijetnja Americi, slobodi i civilizaciji. Svijet, Bliski istok, naši nezahvalni saveznici u Europi, pa čak i dijelovi našeg vlastitog medijskog svijeta trebali bi reći jednu stvar predsjedniku Trumpu – hvala", ustvrdio je Hegseth.

Na pitanje koliko su SAD blizu ostvarenja Trumpovih ciljeva u Iranu, američki ministar je rekao: "Ne želimo postaviti konačan vremenski okvir za to."

Na pitanje koje su zemlje najviše surađivale sa SAD-om tijekom sukoba, Hegseth je rekao da je Izrael bio "nevjerojatan i sposoban partner od prvog dana", a istaknuo je i Zaljevske zemlje te dodao da ih je sukob doveo "izravno u našu orbitu".

Američki ministar rata Pete Hegseth pozvao je "građane da mole za američke vojnike na koljenima sa svojim obiteljima, u školama i crkvama, u ime Isusa Krista".