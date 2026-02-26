Nakon godina muke stigla euforija, a onda i hladan tuš: "Deseci tisuća ljudi strahuju kakva će presuda biti"

Nakon 20 godina noćne more zbog kredita u švicarskom franku, napokon je stigla odšteta.

"Bio je dobar osjećaj, moram priznati da je, stvarno je mala satisfakcija", rekla je Silvija Ćurić. A onda je uslijedio hladan tuš.

Provjereno: Silvija Ćurić - 2 Foto: Provjereno

"Dolazim na isplatu i meni odvjetnica govori: 'Gledajte, ja ću vama sada isplatiti te novce, ali nemojte ih trošiti. To ćete sve morati vratiti.' Supruga i ja bili smo u čudu. Mi smo puno zbog toga propatili", reporterki Provjerenog Jeleni Rastočić ispričao je Matija Volner.

Provjereno: Franak - 5 Foto: Provjereno

Pravni kaos

Vrhovni sud još je 2018. godine otvorio mogućnost građanima da traže obeštećenje, ali nije definirano što time mogu dobiti.

"Imamo tri različita stava Vrhovnog suda na razini Vrhovnog suda. Dakle, jedan je da potrošač imaju pravo na punu restituciju, drugi da nemaju pravo na ništa, da je konverzija sve rješila, i treći je da imaju pravo na te tzv. zatezne kamate. To se ne bi smjelo događati na razini Vrhovnog suda, čija je jedna od temeljnih zadaća ujednačavanje prakse nižestupanjskih sudova", objasnio je odvjetnik Igor Metelko.

Provjereno: Igor Metelko Foto: Provjereno

I to, kaže voditeljica ureda udruge Franak Sandra Žiga, dovodi do pravnog kaosa.

"30 i nešto tisuća ljudi svaki dan strahuje kakva će presuda biti, na kojem će sudu završiti, hoće li vratiti novac. O čemu mi pričamo? Potrošač je oštećen, a banka je pravomoćno osuđena, i on će vratiti novac banci", napomenula je.

Provjereno: Franak - 3 Foto: Provjereno

Hoće li dobiti epilog?

Sve to je, kažu korisnici kredita, dovelo do potpune pravne i financijske nesigurnosti. I Silvija i Matija proteklih osam godina proveli su na sudovima, tražeći odštetu. Prije nekoliko mjeseci ponadali su se da je pravda napokon pronašla put do njih.

"Oko 40.000 eura je bilo, s tim da je u tome 11.000 eura sudskih troškova. Nakon početne euforije, napisala sam e-mail zahvale udruzi Franak. Onda me nazvala Sandra Žiga da ne trošim taj novac jer bi se moglo dogoditi da ga moram vratiti nakon odluke suda koja će biti tko zna kad", rekla je Silvija.

Provjereno: Silvija Ćurić - 1 Foto: Provjereno

Godinama su plaćali kredite i, unatoč konverziji, bankama platili gotovo dvostruko. Vukli su se po sudovima, plaćajući troškove, u nadi da će dobiti nekakvu zadovoljštinu. I sada kad je imaju, pravomoćno i na računu, kažu im da je to možda samo privremeno. Dok ovu sagu dugu dva desetljeća netko ne prekine i kaže na čemu su. Jesu li zaista dobili bitku ili je sve to bila samo Pirova pobjeda?

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reporterke Provjerenog Jelene Rastočić.