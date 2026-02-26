Obavijesti Foto Video Pretražite
Nakon godina muke stigla euforija, a onda i hladan tuš: "Deseci tisuća ljudi strahuju kakva će presuda biti"

26. veljače 2026.
Provjereno: Franak - 2
Provjereno: Franak - 2 Foto: Provjereno
Nakon euforije zbog pobjede na sudu, uslijedio je šok. Odvjetnici su nekim korisnicima kredita u švicarskom franku poručili da ne troše novac od odšteta jer postoji mogućnost da će sve morati vratiti. Sve je istražila reporterka Provjerenog Jelena Rastočić.
  1. Ilustracija
    istraga u Turskoj

    Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
  2. llustracija; F-16
    Crni niz

    Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
  3. Ilustracija
    "VRIŠTAO JE"

    Užas u susjedstvu! Uhićene dvije odgajateljice: "Jedna je dječaka ugurala u premalu hranilicu, a onda..."
Nakon godina muke stigla euforija, a onda i hladan tuš: "Deseci tisuća ljudi strahuju kakva će presuda biti"
