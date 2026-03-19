Nova studija sugerira da spojevi iz kanabisa mogu preokrenuti bolest masne jetre

Znanstvenici su otkrili da dva spoja iz biljke kanabisa mogu kod miševa potaknuti oporavak jetre zahvaćene bolešću masne jetre i to bez psihoaktivnog učinka. Istraživanje koje je vodilo izraelsko Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu, pokazalo je da spojevi kanabidiol (CBD) i kanabigerol (CBG) poboljšavaju zdravlje jetre, istovremeno regulirajući metabolizam.

Dnevne injekcije CBD-a ili CBG-a u trbušnu šupljinu miševa povećale su proizvodnju fosfokreatina, oblika kreatina koji jetra oslobađa kako bi obnovila energetske zalihe i održavala stanično zdravlje. Nakon što su miševi hranjeni visokomasnom prehranom, tretirani miševi ponovno su uspostavili dio funkcije jetre unutar četiri tjedna.

CBG se pokazao posebno učinkovitim, značajno smanjujući tjelesnu masnoću, snižavajući loš kolesterol i povećavajući osjetljivost na inzulin više nego CBD, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu British Journal of Pharmacology.

"Naša otkrića otkrivaju novi mehanizam kojim CBD i CBG poboljšavaju energetsku i lizosomalnu funkciju jetre. Ova dvostruka metabolička preraspodjela doprinosi poboljšanom rukovanju lipida u jetri i ističe ove spojeve kao obećavajuće terapijske agense za metabolički disfunkcijom povezanu steatoznu bolest jetre (MASLD)", rekao je Joseph Tam farmaceut i glavni autor navedene studije, u priopćenju objalvjenom na stranicama spomenutog izraelskog sveučilišta.

Bolest masne jetre (MASLD), uzrokovana nakupljanjem masnoće u jetri, danas je najčešći kronični poremećaj jetre u svijetu, pogađajući otprilike trećinu odraslih. Za razliku od bolesti masne jetre izazvane alkoholom, ta je bolest sustavni metabolički poremećaj.

CBD je dobro proučen i pokazuje potencijalne metaboličke učinke, iako su istraživanja još ograničena. CBG, koji se ponekad naziva "majkom svih kanabinoida", zbog brzog pretvaranja u CBD i THC, nedavno se pojavio kao obećavajuća alternativa. Nijedan od tih spojeva, u svojoj čistoj formi, ne izaziva psihoaktivni učinak, što dodatno povećava njihov medicinski potencijal.

"Ovo istraživanje prvi put pokazuje da fitokanabinoidi mogu reprogramirati energetsko upravljanje jetre", naveli su autori studije.

Prethodna istraživanja na glodavcima pokazala su da suplementacija kreatinom može riješiti MASLD, ali ne i masnu bolest jetre izazvanu alkoholom.

Učinkovitost navedenih spojeva kod ljudi još nije potvrđena, a komercijalni CBD proizvodi često variraju u čistoći. "Unatoč sve većem kliničkom opterećenju MASLD-a, do danas nisu odobreni farmakološki tretmani. Ta terapijska praznina naglašava hitnu potrebu za novim farmakološkim sredstvima koja mogu ciljati temeljne mehanizme napredovanja te bolesti“, ističu na kraju autori studije.