Nekim građanima naglo porasli računi za struju, jedna stvar im je zajednička

Saborska zastupnica Marijana Puljak upozorila je na sve veći broj građana koji prijavljuju naglo povećanje računa za struju, iako nisu mijenjali potrošnju. Kao mogući uzrok navodi se ugradnja novih digitalnih (pametnih) brojila. Zbog sumnji u točnost mjerenja i transparentnost sustava, od Ministarstva gospodarstva zatražena su detaljna pojašnjenja o ispravnosti brojila, broju pritužbi građana i mogućnostima provjere uređaja.

Prenosimo cijelu objavu Marijane Puljak.

"Nedavno sam u Saboru upozorila kako mi se posljednjih mjeseci javljaju ljudi s drastično povećanim mjesečnim računima za struju i traže pomoć kod objašnjenja jer je od HEP-a nisu dobili.

Kako kažu, nisu mijenjali navike niti uvodili nova trošila u odnosu na proišlu godinu. Povećanje se ne može opravdati niti razlikama u cijeni struje. Ispitujući razne primjere, ustanovila sam da ono što im je uglavnom zajedničko je ugradnja novih digitalnih mjerila na daljinsko očitavanje.

Upravo sam, kao zastupnica u Saboru, poslala sljedeća pitanja Ministarstvu gospodarstva i očekujem odgovore:

Poštovani gospodine ministre,

u posljednje vrijeme sve veći broj građana javlja se s pritužbama na značajno povećanje mjesečnih računa za električnu energiju nakon ugradnje novih digitalnih, odnosno tzv. pametnih brojila koja se očitavaju daljinski.

Dodatno zabrinjavaju navodi građana koji ističu da u odnosu na prethodnu godinu nisu mijenjali svoje potrošačke navike niti su uvodili nove potrošače, a unatoč tome bilježe značajan porast računa nakon ugradnje digitalnih brojila, što otvara pitanje povjerenja u sustav mjerenja.

S obzirom na to da je riječ o sustavnoj zamjeni brojila koju provodi HEP ODS, a koja izravno utječe na financijsko opterećenje kućanstava, smatram nužnim osigurati punu transparentnost i povjerenje građana u sustav mjerenja potrošnje električne energije.

Stoga Vas molim da odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Koliki je udio digitalnih odnosno pametnih brojila u Republici Hrvatskoj te koji se proizvođači i modeli trenutno ugrađuju?

2. Posjeduju li sva ugrađena brojila važeće certifikate sukladno europskim propisima (MID direktiva) te jesu li uredno ovjerena (baždarena) od strane Državni zavod za mjeriteljstvo?

3. Jesu li prije njihove masovne ugradnje provedena dodatna testiranja točnosti mjerenja u uvjetima stvarne potrošnje kućanstava, osobito kod nelinearnih opterećenja (uređaji s elektroničkom regulacijom, LED rasvjeta, inverteri i sl.)?

4. Koliko je prigovora građana zaprimljeno u vezi s povećanim računima nakon ugradnje novih brojila te u koliko je slučajeva utvrđena neispravnost mjernog uređaja?

5. Koji je postupak provjere ispravnosti brojila na zahtjev građana, snosi li korisnik trošak te postoji li mogućnost besplatne provjere u slučajevima opravdane sumnje?

6. Planira li Ministarstvo ili nadležna tijela provesti neovisnu analizu utjecaja uvođenja digitalnih brojila na iznose računa za električnu energiju i povjerenje građana u sustav obračuna?

Ne dovodeći u pitanje potrebu modernizacije elektroenergetskog sustava i uvođenja naprednih tehnologija, smatram da je ključno osigurati da ta modernizacija bude praćena transparentnošću, mogućnošću provjere i zaštitom potrošača", navodi Marijana Puljak u objavi na Facebooku.