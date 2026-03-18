Pravo nevrijeme tek nas čeka, meteorolog najavio: "Bit će sve nestabilnije"

U četvrtak će od jutra biti pretežno ili djelomice sunčano. Uglavnom u gorskom području ponegdje može biti neznatne kiše, a u višim gorju i snijega.

U unutrašnjosti će ujutro puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu i dalje umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Zbog toga je i dalje cijeli dan na snazi meteoalarm, s najjačim stupnjem opasnosti podno Velebita.

Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

Vrijeme tijekom dana

U središnjoj Hrvatskoj vrijeme će većinom biti sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu naoblaku. Mjestimice će puhati umjeren sjeveroistočnjak, uz najvišu temperaturu od 13 do 15 stupnjeva.

U istočnim predjelima bit će djelomice sunčano, sredinom dana i poslijepodne ponegdje postoji mogućnost za malo kiše ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, a temperatura će poslijepodne iznositi od 14 do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz malo kiše ili pokojeg pljuska, a u najvišim predjelima još može biti malo snijega. Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano. U gorju će puhati slab i umjeren, na udare i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje i dalje uz olujne, podno Velebita i orkanske udare. Najviša temperatura u gorju će iznositi od 7 do 11, a na Jadranu od 14 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu i jaku, ponegdje na udare i olujnu buru. Temperatura će iznositi od 14 do 17 stupnjeva.

Vrijeme tijekom sljedećih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Od sredine dana ponegdje može biti slabe kratkotrajne kiše ili pljuska, ponajprije u nedjelju. Puhat će slab do umjeren vjetar, a temperatura se neće previše mijenjati.

Na Jadranu će u petak biti pretežno, a zatim djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku pa, uglavnom u nedjelju, ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili pokojeg pljuska. U petak će još puhati umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, koja će za vikend malo oslabjeti. Temperatura se neće previše mijenjati.

Po svemu sudeći, u prvoj polovici sljedećeg tjedna će prema srijedi vrijeme biti sve nestabilnije, mjestimice s kišom ili pljuskovima, većinom u unutrašnjosti, a u srijedu i na Jadranu.