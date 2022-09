Čak 22 godine trpjela je nesnosne bolove, jednom čak iskrvarila usred grada. Govorili su joj da je to normalno i da to tako treba biti. Na rutinskoj operaciji provjere jajovoda otkrivena joj je endometrioza - bolest od koje boluje svaka deseta žena na svijetu.

Endometriji, to jest tkiva koja oblažu unutrašnjost maternice, počinju rasti izvan nje. Bolest je to s mnogo lica koju nije lako prepoznati, a ženama godinama uzrokuje nesnosne bolove, dovodi do ponavljajućih operacija. Za nju lijeka - nema.



U Engleskoj su prepoznali ovaj problem pa je pokrenuta inicijativa da se endometrioza proglasi invaliditetom. Osim što oduzima priliku za normalan život, nerijetko uzrokuje i neplodnost pa mnogim ženama otima priliku da ikada postanu majke.

''Ne mogu opisati kakva je to bol''

"Teško mi je gledati trudnice, teško mi je gledati veselje drugih žena. Još je teže kad u istoj ambulanti u koju odlazim liječiti svoju bolest - tamo je hrpa trudnica", navodi Žaklina Posavec.

Podsjetnik zašto nikada neće biti majka, prisutan je svakodnevno.

"Imate osjećaj razdiranja u utrobi. Žarenja, probadanja. Ne mogu opisati kakva je to bol. Postoji li uopće nešto s čime bih to usporedila", dodaje.

"Ja sam navikla da svaki mjesec, kad dolazi menstruacija, bit će nemoguće. To bi me hendikepiralo doslovno, za krevet bih bila prikovana naredna četiri dana i počela sam povraćati od bolova", kazala je Lana Biželj u prilogu novinarke Provjerenog Nikoline Cetinić.

Nesnosni bolovi, obilna krvarenja, ponavljajuće operacije, problemi s plodnošću. I borba čak i za ustati iz kreveta.

"Moj suprug bi doslovce, nije ga sramota reći, on je doslovce klečao kraj mene i plakao: 'Kako ti ja mogu pomoći?' On je mene morao odnijeti do toaleta, ja nisam mogla, stan je mali, nema niti deset metara. Od kreveta do toaleta - ja nisam mogla otići", navodi Posavec.

Svaka deseta žena na svijetu zna o čemu je riječ. One boluju od endometrioze. Poremećaja u kojemu tkiva, koja normalno oblažu unutrašnjost maternice, počinju rasti izvan nje.

Endometrioza se primarno nalazi u zdjelici: na jajnicima, maternici, jajovodima, pa čak i debelom crijevu i mjehuru.

Nije zloćudna bolest, ali...

"Bez obzira što se ne radi načelno o zloćudnoj bolesti, ali ona sa samom svojom simptomatologijom i posljedicama ima jedan vrlo značajan utjecaj na zdravlje žena, kako u smislu normalnog funkcioniranja, a ono što je još važno na njihovo reproduktivno zdravlje", kazao je doc.dr.sc. Neven Tučkar, ginekolog.

"To je bolest od koje boluje možda i više žena nego što smo mi toga svjesni", dodaje.

Simptomi se najčešće javljaju pojavom prve menstruacije, no do dijagnoze u prosjeku prođe 7 do 8 godina. U slučaju Žakline Posavec - čak 22.

"Svaki put kad bi otišla na pregled ginekologu, bilo bi ono: 'pa uzmi tablete protiv bolova, pa neke žene jače boli, neke manje i okej'. Jednostavno s vremenom naučiš živjeti s time da je to tako, jednostavno - prilagodiš se tome", navodi.

Jedno od najbolnijih stanja

Žena si - to boli. Koliko je puta čula i ne pamti. Ali bol kod endometrioze klasificira se kao jedno od najbolnijih stanja koje čovjek može osjetiti.

"Meni morfijski flaster nije ublažio bol. Evo, do te mjere. Znači ako je flaster koji se onkološkim pacijentima daje za ublažavanje njihovih bolova, meni nije pomogao - onda si možete zamisliti koja je to bol", opisuje.

"Ti bolovi mogu biti vezani samo uz menstruacijski ciklus, ali isto tako mogu biti vezani i uz nekakve normalne fiziološke funkcije. Mogu biti svakodnevni, mogu biti i bolovi kod odnosa, dakle to je jedan segment te boli što, naravno, znate i sami da je teško funkcionirati ako vas stalno nešto boli, pogotovo ako toj boli nema nekakve konkretne pomoći", objašnjava Tučkar.

S obzirom na to da ne postoji test koji bi se mogao koristiti za dijagnosticiranje endometrioze, žene su često godinama prepuštene same sebi.

"Masu puta žene znaju doći ginekologu kad imaju bolove u donjem trbuhu što često puta i ne mora značiti. Znači - nisu ginekološki organi jedini organi koji mogu biti uzrok bolova u trbuhu, pogotovo u donjem dijelu trbuha, u zdjelici. Međutim, tipično je za endometriozu da uvijek moramo misliti na to", dodaje.

Iskrvarila do koljena usred grada

Posavec je neizdrživa bol pripisana išijalgiji.

"Jako, jako bolne menstruacije i obilne. Jednom sam iskrvarila do koljena usred grada, 20 kilometara od svoje kuće, ne sjećam se ni sama kako sam se uspjela snaći u tom trenutku", rekla je.

Na operaciji koja je trebala biti rutinska provjera jajovoda otkrivena joj je endometrioza.

"Kad su me probudili, doktor mi je došao s vijesti da je operacija trajala četiri sata, naravno nikakvu svijest nemate o tome, da mi mora priopćiti kako su morali maknuti jajovode. Došao mi je sa dijagnozom i rekao mi je da tako nešto nije vidio u svojih 25 godina karijere", navodi.

Vrijeđali su je, govorili joj da je lijena: Procjenjuje se da u svakom razredu u Hrvatskoj sjedi barem jedna osoba s tom dijagnozom

Biželj je imala više sreće jer je već na prvom pregledu njezin ginekolog znao o čemu je riječ.

"Kad sam se doselila u Zagreb, shvatila sam da očito nešto ne štima i trebam nešto promijeniti. Ja sam otišla pitati da li je to normalno ili nije, jer nisam imala dojam o tome. Na kraju se ustanovilo da ipak nije nešto što je normalno", navodi.

Ubrzo nakon toga, našla se na operacijskom stolu.

"Kod te prve operacije odstranjen mi je dio lijevog jajnika jer je već ušla u njega endometrioza, a ovo ostalo na desnom jajniku i ostatak na lijevom je postrugano samo i to je to, jer je bilo još uvijek površinski", dodaje Biželj.

Bolni oporavci i terapije

Osam godina života s endometriozom, dvije operacije, bolni oporavci i brojne terapije. No ipak – dočekala je ljepše vijesti.

"Evo sad prije mjesec dana bila sam na najnovijem pregledu gdje sam se doslovno rasplakala od sreće kad mi je ginekolog rekao da sam potpuno čista, da se endometrioza apsolutno nigdje ne pojavljuje više. Pitala sam ga triput je li siguran i rekla da pogleda opet", govori.

Olakšanje i sreća. Ali i tračak brige jer se može vratiti u bilo kojem trenutku. Bolest je to kojoj lijeka nažalost - još nema.

"Terapija endometrioze može biti kirurška i konzervativna. Što je žena mlađa i pogotovo ako to nije nužno, uvijek ćemo nastojati izbjegavati operativni zahvat dok to možemo. Dakle, na raspolaganju su nam različiti lijekovi kojima možemo utjecati. Ne izliječiti bolest, ali barem usporiti njezin tijek", kazao je Tučkar.

Dijagnoza oduzela karijeru i majčinstvo

Posavec je dijagnoza oduzela karijeru i priliku za normalan život, ali postoji ono što ipak najviše boli.

"Oduzela mi je majčinstvo. To je meni neoprostivo, evo", rekla je.

Pokušala je sve. Odmah nakon prve operacije krenula je s postupkom umjetne oplodnje. No nije bilo sreće.

Dvije mlade žene ruše tabue: ''Baš se bojim. No, u ovome sam pronašla sebe i ne žalim uopće što sam izašla javno''

Ono što je najgore – zbog bolesti, njezin trbuh često podsjeća baš na trudnoću. Nositi se s time, teže je od bolova koje donosi endometrioza.

"Znači ono 'prekrasan' podsjetnik - evo izgledaš ko trudnica, ali nećeš nikad roditi. Znači to je nešto s čim se jednostavno kažu moraš se s tim pomiriti, ali kako?", pita se.

Razmišljala je i o posvajanju. I odustala.

"Ja sam bolesna. Znači, neka imam maleno dijete, ti moraš raditi, ja ne znam hoću ja moći ustati iz kreveta. To dijete mene treba. Ne želim tom djetetu opet da ima roditelja o kojem će, na kraju, morati brinuti, a ne ja o njemu. Tako da mi je to bilo presebično i odustali smo", kaže Posavec.

Ženama stoji da su potpuno zdrave

Ovim ženama uz dijagnozu endometrioze inače stoji da su potpuno zdrave.

"Ja ne razumijem ovaj naš zdravstveni sustav. Kako možeš reći da sam zdrava ako ja ne mogu normalno funkcionirati. Meni je problem svaki dan ustati iz kreveta. To nije život. Ja nemam društveni život, ne mogu imati karijeru, pati mi partnerski odnos. Vi ste maltene invalid. Ovisite o tuđoj pomoći. To je život osobe s posebnim potrebama. Ali to zdravstvo ne prepoznaje", rekla je Posavec.

U Engleskoj pokrenuta inicijativa

U Engleskoj su prepoznali ovaj problem. Pokrenuli su i inicijativu da se endometrioza proglasi invaliditetom.

"Dobra inicijativa koju bi trebalo pozdraviti. Srećom, nije nužno da se svaka pacijentica koja boluje od endometrioze klasificira u tu kategoriju. Ali u svakom slučaju, žene koje dulje boluju od ozbiljnih i uznapredovalih promjena endometrioze, pogotovo ako se to tiče duboke zdjelične enodmetiroze, to su definitivno pacijentice koje, što zbog svog stanja, što zbog posljedica nakon opsežnijih i težih kiruških zahvata, sigurno imaju određeni invaliditet", smatra Tučkar.

Je li jedna od deset stvarna brojka, pitanje je. Endometrioza, osim što nerijetko uzrokuje neplodnost, do te mjere može biti bolna da u potpunosti onemogući normalan život.

"Gadura koja ti uđe u život i pokušava ti se nametnuti u svaki aspekt života, a jako teško možeš utjecati na nju. Možda kao ona neka osoba koju ne voliš baš pored sebe, a nikako je se ne možeš rješiti", navodi Biželj.

Liječiti i naučiti s njom živjeti. Za sad je jedino što im preostaje.

