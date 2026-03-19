Vučić o energetskoj krizi: "Imamo ogromne zalihe, samo jedna zemlja u regiji ima kao mi"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je komentirao napetu situaciju na tržištu energenata i divljanje cijena nakon izraelskog udara na plinska polja na Bliskom istoku.

Vučić je građanima Srbije poručio da ne moraju brinuti oko naglog skoka cijena goriva jer država "raspolaže s dovoljno zaliha".

"Veliki problem je što nafte nemate za kupiti. Mi smo danas ušli sa 4 broda, a htjeli smo sa 9 brodova. Mi ćemo danas dati nalog da 40 tisuća tona nafte, dizela, izdvojimo iz naših rezervi. Imamo oko 270 tisuća tona samo u državnim rezervama, a danas izlazimo sa 40 tisuća tona iz rezervi, a zato smo to i prikupljali", naglasio je predsjednik i za večeras najavio sastanak na temu opskrbe energentima.

"Moram reći narodu: Nemojte paničariti i brinuti. Mi nećemo trošiti devizne rezerve u novcu, zlatu... Ali ne mogu garantirati što će se dogoditi za mjesec, dva ili tri. Imamo ogromne rezerve nafte, ne kupujte kanistere", poručio je Vučić.

Naglasio je kako će u četvrtak ili petak objaviti koje su mjere donijete.

"Ovo nas sve približava općem sukobu u svijetu. Imamo rezerve nafte, ali pitanje je cijene, i to ćemo održati jer neću da imamo spiralu inflacije na gore i da ljudima uništimo životni standard. Sada moramo koristiti sve ono što smo pravili i radili, trošimo rezerve i novca i nafte i svega drugog. Mi imamo veće rezerve u regiji proporcionalno našem brojem stanovnika i našoj potrošnji, samo jedna zemlja regiji ima iste rezerve kao mi", rekao je Vučić, piše B92.