Drugi dan ruske invazije na Ukrajinu započeo je noćnim napadom na Kijev. Ukrajinske snage su srušile jedan ruski avion, čiji su ostaci zapalili dvije stambene zgrade.

U noćnim satima počeo je ruski napad na Kijev.

EU je prihvatio paket novih sankcija protiv Rusije.

Prvog dana invazije Rusije na Ukrajinu najbogatiji Rusi izgubili su oko 39 milijardi dolara.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

6:16 Američki građani pozvani su da odmah napuste Ukrajinu. "Američki građani u Ukrajini trebali bi odmah otići ako je to sigurno, bilo kojim komercijalnim ili drugim privatnim dostupnim kopnenim prijevozom", navodi se u priopćenju američkog veleposlanstva u Kijevu.

6:09 Ukrajinska vojska objavila je snimku, kako navode, ulične borbe između ukrajinskih branitelja u gradu Sumi na sjeveroistoku zemlje i ruskih napadača.

6:06 "Ruske snage koje su ušle u Ukrajinu preko Bjelorusije sada su od Kijeva udaljene oko 30 kilometara", kažu američki dužnosnici.

6:05 Prema riječima gradonačelnika, raketa je pogodila zračnu luku u gradu Rivne, ali nije prouzročila ozbiljnu štetu.

5:42 U tweetu u petak rano ujutro, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba osudio je "užasne ruske raketne napade na Kijev".

"Posljednji put je naš glavni grad doživio nešto slično 1941. kada ga je napala nacistička Njemačka", napisao je. "Ukrajina je pobijedila to zlo i pobijedit će ovo. Zaustavite Putina. Izolirajte Rusiju. Prekinite sve veze. Izbacite Rusiju odasvud."

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

5:40 U zoru su Kijevom odjeknule još najmanje tri eksplozije. Činilo se da dolaze s jugozapada grada, piše CNN.

5:10 Po neslužbenim informacijama ukrajinska protuzračna obrana zaustavila je zračni napad presretanjem niza projektila i obaranjem ruskog zrakoplova.

4:57 Rusija je već izgubila oko 800 ljudi, izvještava ukrajinsko ministarstvo obrane. Neprijateljski gubici također uključuju sedam aviona, šest helikoptera, 130 borbenih oklopnih vozila i više od 30 tenkova.

4:47 Ukrajinska granična postaja u regiji Zaporožje pogođena je raketnim udarom, priopćila je ukrajinska granična služba. Napad se dogodio u 4:25 ujutro. Po ukrajinskim oružanim snagama, u napadu ima ubijenih i ranjenih.

4:32 U plamenu su dvije stambene zgrade u Kijevu, javlja Kyiv Independent. Više čitajte >>OVDJE.

Two residential buildings in Kyiv are on fire from intercepted unidentified enemy aircraft.



According to the State Emergency Service of Ukraine, there is a risk of demolition. Buildings that were hit by the debris are on 7A Koshytsia Street.



Photo: Pravda Gerashchenko pic.twitter.com/ZBZbgL8sAY — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

4:08 Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je oborilo ruski zrakoplov iznad Kijeva. Dužnosnik ministarstva rekao je da je ruski zrakoplov oboren iznad kijevske četvrti Darnytskyi. Anton Geraščenko objavio je da je u plamenu stambena zgrada od devet katova.

Еще одно видео с моментом взрыва в небе над Киевом



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/CmiEnMaXIO — Дождь (@tvrain) February 25, 2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/o5Ypsgyr2f — Дождь (@tvrain) February 25, 2022

3:58 Ukrajinske oružane snage potvrdile su da se u Kijev dovozi dodatno naoružanje.

3:51 Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, rekao je da je Kijev napadnut. "Napadi na Kijev krstarećim ili balističkim projektilima upravo su se nastavili. Upravo sam čuo dvije snažne eksplozije”, objavio je Geraščenko na svom službenom Telegram profilu.

3:48 Lokalni mediji izvješćuju da su ukrajinske snage oborile ruski projektil u Kijevu.

Something got hit in Kyiv pic.twitter.com/UVpdzq1jcf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

3:44 O eksplozijama je izvijestila i Guardianova ekipa. Reporterka Emma Graham Harrison potvrdila je da je čula nešto što je zvučalo kao niz glasnih eksplozija.

Ukrajinski veleposlanik u Austriji Olexander Scherba rekao je da je oko 4:25 ujutro čuo "dvije jake eksplozije".

3:31 Ekipa CNN-a u glavnom gradu Ukrajine izvijestila je da je u petak rano ujutro čula dvije velike eksplozije u središtu Kijeva i treću snažnu eksploziju u daljini.

3:30 Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo je u petak rano ujutro tijek ratnih zbivanja u Ukrajini, uz dodatak da se situacija mijenja iz sata u sat.

U priopćenju, koje je poslano hrvatskim medijima, stoji potvrda da je 24. veljače ubijeno 137 ukrajinskih vojnika, od kojih 10 časnika. Nadalje, 316 ukrajinskih vojnika je ranjeno. Ističe se i da se borbe i dalje vode u sjevernom smjeru, u okrugu Peremoha i Hlukhiv.

Uz ostalo navodi se i da se na jugu Hersona vode obrambene borbe, ali i da su mehanizirane postrojbe Oružanih snaga Ukrajine ponovno zauzele cestovni most i osigurale lijevu obalu Dnjepra.

Iz veleposlanstva prenose procjenu glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Valeriia Zaluzhnyija da su Rusi izgubili više od 30 tenkova, oko 130 oklopnih borbenih vozila, te po šest zrakoplova i helikoptera.

Isto tako, u mailu veleposlanstva se otkriva da je dio vojske i naoružanja prebačen u obranu grada Kijeva.

Nadalje, vojni zrakoplovi napadaju kolone okupacijskih ruskih postrojbi na područjima Nova Zburivka, Kupiansk, Nova Kahovka, te neprijateljske desante u blizini aerodroma Gostomel.

"Grupe kombiniranih snaga na području Donjecka i Luganska obnovile su položaj na prvoj crti bojišnice u pojedinim područjima kao rezultat borbenih djelovanja", stoji uz ostalo u priopćenju spomenutog veleposlanstva.

3:19 Ujedinjeni narodi objavili su da će odmah izdvojiti 20 milijuna dolara za povećanje humanitarnih operacija UN-a u Ukrajini nakon ruske invazije. Glavni tajnik Antonio Guterres rekao je da su UN i njegovi humanitarni partneri "tu da podrže ljude u Ukrajini u vrijeme kada im je to potrebno...", prenosi Reuters.

3:05 Čelnici EU-a dogovorili su se o sankcijama Moskvi koje ciljaju na 70 posto ruskog bankarskog tržišta i ključne državne tvrtke, izjavila je predsjednica Komisije EU Ursula von der Leyen rano u petak.

"Drugo, ciljamo na energetski sektor, ključno gospodarsko područje koje posebno koristi ruskoj državi. Naša zabrana izvoza pogodit će naftni sektor tako što će Rusiji onemogućiti nadogradnju svojih rafinerija.

Treće: zabranjujemo prodaju zrakoplova i opreme ruskim zračnim prijevoznicima. Četvrto, Rusiji ograničavamo pristup ključnoj tehnologiji, kao što su poluvodiči ili vrhunski softver. Konačno: vize - diplomati i srodne skupine te poslovni ljudi više neće imati povlašten pristup Europskoj uniji.

Ovi događaji označavaju početak nove ere. Putin pokušava pokoriti prijateljsku europsku zemlju. Pokušava silom prekrojiti kartu Europe. U tome neće uspjeti", napisala je von der Leyen.

These events mark the beginning of a new era.



Putin is trying to subjugate a friendly European country.



He is trying to redraw the map of Europe by force.



He must and he will fail. pic.twitter.com/ubVpcw0WNL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022

Američka vlada nametnula je nešto ranije sankcije i najvećoj ruskoj banci Sberbanki, objavilo je američko ministarstvo financija. Američke institucije moraju zatvoriti svoje račune u Sberbanki u roku od 30 dana.

Sberbanka, u većinskom državnom vlasništvu najveći je kreditor ruske ekonomije i banka s najviše štednih uloga. Američki predsjednik Joe Biden ranije je objavio mjere protiv druge najveće ruske banke VTB-a.

Sjedinjene Države nametnule su sankcije i Bjerlorusiji, koja je upletena u invaziju na Ukrajinu.

2:50 Grad Konotop u Sumskoj oblasti opkolile su ruske snage, izjavio je načelnik uprave te oblasti. Više gradova je pod opsadom. Velike vojne snage sada kreću prema Kijevu.

2:38 Kyiv Independent piše da nekim ukrajinskim gradovima prijeti ranojutarnja ofenziva. Kako navode, očekuje se da će ruske snage pokrenuti napade na oblasti Sumy, Chernihiv, Herson, Žitomir, Kijev i Harkov tijekom ranog jutra. Kao izvor navode Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

2:20 Britansko ministarstvo obrane objavilo je podatke obavještajnih službi o događajima u Ukrajini.

"Ruske snage vjerojatno su zauzele nuklearnu elektranu u Černobilu i navodno pritvorile radnike. Ukrajinske oružane snage su navodno zaustavile napredovanje Rusije prema Čerihovu. Borbe se nastavljaju na periferiji grada. Malo je vjerojatno da je Rusija postigla svoje planirane vojne ciljeve prvog dana. Ukrajinske snage pružile su žestok otpor na svim pravcima ruskog napredovanja", navedeno je u objavi.

We can confirm the following developments in Ukraine: pic.twitter.com/YqFUyj2HbO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2022

2:17 Već prvog dana invazije Rusije na Ukrajinu najbogatiji Rusi izgubili su oko 39 milijardi dolara, izračunao je Bloomberg.

Najviše je, 6,2 milijarde dolara, izgubio predsjednik Uprave Lukoila Vagit Alekperov, dok su dionice Lukoila pale za oko 33 posto.

Predsjednik Uprave Severstala Aleksej Mordašov izgubio je 4,2 milijarde dolara, a predsjednik Norilsk Nickel-a Vladimir Potanin tri milijarde dolara.

Prema istom izvoru, ruski referentni burzovni indeks MOEX Russia zabilježio je pad od 33 posto, što je peti najgori pad u povijesti burze.

1:53 Kinesko veleposlanstvo u Ukrajini u petak je pozvalo kineske državljane da se mogu registrirati za čarter letove kako bi napustili tu zemlju.

Poziv je upućen nakon napada Rusije na Ukrajinu, najvećeg napada na neku europsku zemlju od Drugog svjetskog rata. U obavijesti objavljenoj na službenim "WeChat" stranicama veleposlanstva stoji da će registracije biti otvorene do 27. veljače. U Ukrajini boravi oko 6.000 Kineza, naveo je glasnogovornik veleposlanstva.

Ranije ovoga tjedna veleposlanstvo Kine poručilo je svojim državljanima da ne idu u nestabilna područja, ali nisu spominjali napuštanje zemlje.

1:48 Novozelandska premijerka Jacinda Ardern pozvala je na hitno povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine, najavivši zabranu putovanja ruskim dužnosnicima i dodajući da razmišlja o protjerivanju ruskog veleposlanika.

1:46 Ruske i ukrajinske snage borile su se u četvrtak za kontrolu nad Černobilom, još uvijek radioaktivnim mjestom najveće nuklearne katastrofe u povijesti. Ali zašto bi netko želio nefunkcionalnu nuklearnu elektranu okruženu kilometrima radioaktivne zemlje? Više doznajte >>OVDJE.

1:18 Ruska mornarica ubila je sve ukrajinske vojnike na Zmijskom otoku u Crnom moru, potvrdio je večeras predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Otočić se nalazi blizu granice Rumunjske i Ukrajine, a na udaru Rusa našao se tijekom popodnevnih sati. Više pročitajte >>OVDJE.

1:08 Ruska vojska ima potpunu zračnu premoć u Ukrajini i steže obruč oko Kijeva s namjerom da obezglavi ukrajinsku vladu i postavi marionetsku, kazao je u petak američki vojni izvor.

Ruski vojnici iz smjera Bjelorusije brzo napreduju prema jugu i stežu obruč oko Kijeva, rekao je dužnosnik Pentagona. "Vjerujemo da žele svrgnuti vladu i instalirati svoju, što bi objasnilo takvo napredovanje prema Kijevu", dodao je.

"Ukrajinska protuzračna obrana je neutralizirana i Ukrajinci nemaju zračnih snaga za obranu." Ruska zračna premoć je potpuna, rekao je izvor.

"Rusi će u idućih nekoliko sati pokušati nagomilati snage oko glavnog grada i njegova će obrana ovisiti o kopnenim snagama i narodnom otporu".

Ruska vojska mogla bi biti oko Kijeva za koji dan, ako već ne i u petak ujutro, sudeći po brzini napredovanja, kazao je. "Nema mnogo vremena. Mnogo toga će ovisiti o ukrajinskom otporu."

Kako je izgledao prvi dan ruskog napada na Ukrajinu možete pročitati