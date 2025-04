Oglasila se teta iz vrtića koju je pratio privatni detektiv: "U šoku sam!"

Ravnateljica dječjeg vrtića Tići u Vrsaru dala je pratiti jednu od djelatnica ustanove. Učinila je to u dogovoru Općinom Vrsar, osnivačem vrtića, koja je unajmila privatnog detektiva da prati bivšu sindikalnu povjerenicu vrtića dok je bila na bolovanju.

Načelnik Općine Vrsar Ivan Gerometta (IDS) potvrdio je novinarima da su zajedno s vrtićem angažirali privatnog detektiva "zbog osnovane sumnje na zloupotrebu instituta bolovanja jedne zaposlenice". Istaknuo je da je sve u skladu sa Zakonom o privatnim detektivima i Zakonom o radu.

Tvrdi da su imali dojavu da djelatnica taksira dok je na bolovanju, i to u jeku turističke sezone. No, na kraju nisu ništa utvrdili niti je to bio razlog za otkaz jer je djelatnica sama dala otkaz.

Djelatnica koja je dala otkaz, Adrijana Ivković, za Jutarnji list je rekla da u kolovozu nije bila na bolovanju, već da je normalno radila te da nije do prije 10 dana ni znala da ju se prati.

"Isprva mi je to bilo smiješno, a nakon par dana sam bila u šoku. Sada s ovim odmakom vremena mogu reći hvala Bogu da sam otišla. A glavni razlog što sam dala otkaz početkom rujna je odluka ravnateljice da me iz područnog vrtića u Funtani premjesti u vrtić u Vrsaru. A živim u Funtani i radim u ovom vrtiću već 20 godina", objasnila je.

Tvrdi da je to bila osveta ravnateljice za štrajk u 2024. koji je trajao čak šest tjedana.

"Na kraju smo uspjele potpisati kolektivni ugovor, ali nismo se uspjele izboriti za zakonsku plaću. No, rekle smo: 'Što je bilo, bilo je.'", pojasnila je te odgovorila na optužbu da se vozila taksijem dok je bila na bolovanju.

"Moj suprug ima obrt za taksi prijevoz, i možda je netko povezao da to radim dok se vozim tim autom. No ja samo ponekad to vozilo koristim za privatne svrhe. Nema veze s taksiranjem", napomenula je.