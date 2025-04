Totalni preokret: S južinom stižu oblaci i kiša, u nekim dijelovima zemlje bit će i grmljavine

Nestabilna je atmosfera u Europi. Fronte se premještaju sa zapada prema istoku. Tako se Hrvatskoj približava sustav koji će dolaskom do Italije već u srijedu uzrokovati stvaranje manje ciklone u Genovskom zaljevu. Fronta povezana s tom ciklonom u četvrtak će se premještati preko Hrvatske, pa ćemo zbog toga imati znatno nestabilnije vrijeme. Poslijepodne uz jače pljuskove i grmljavinu...

Četvrtak će početi pretežno oblačno, ali bit će to uglavnom visoki i srednji oblaci, tako da će se kroz njih još nazirati sunce. Kiša će prijepodne rijetko padati, samo lokalno je moguća u južnoj Dalmaciji, Istri i središnjoj Hrvatskoj. Jugo će na moru i dalje jačati, sve do 10-11 sati. Puhat će jako i olujno, a onda će početi polako slabjeti. U unutrašnjosti će jugoistočni vjetar ujutro biti slab, no prema podnevu će jačati na umjeren. Ponovno ćemo imati toplo jutro zbog tog južnog strujanja i zbog oblačne noći. Najniža temperatura na kopnu će biti oko 13, a na obali od 15 do 18.

Poslijepodne je druga priča. U središnjoj će Hrvatskoj biti još oblačnije, vjetrovitije i znatno je veća vjerojatnost za kišu, a izgledni su i pljuskovi s grmljavinom. Oni lokalno mogu biti jače izraženi, osobito u Zagorju, Međimurju i Podravini. Puhat će umjeren, prolazno i jak jugoistočni vjetar, a maksimalna će temperatura biti oko 23.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će još nestabilnije. I ovdje će kiša i pljuskovi biti češći u drugom dijelu dana. I veća je vjerojatnost za nevrijeme, osobito kasno poslijepodne i navečer. Moguća je obilnija kiša, tuča i olujan vjetar. Uz to, bit će pretežno oblačno, ali toplo, oko 24 Celzijeva stupnja.

U Istri, Primorju i gorju i poslijepodne će biti pretežno oblačno, često uz kišu i pljuskove, a lokalno može i zagrmjeti. Sunčanih razdoblja će biti kasno poslijepodne, ponajviše na otocima i na zapadu Istre. Jugo će slabjeti, s jakog na umjereno, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva na obali te od 16 do 19 u Gorskom kotaru i Lici.

I u Dalmaciji u četvrtak pretežno oblačno. Poslijepodne i navečer češće uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno je moguće i kraće nevrijeme, osobito južnije od Splita. Jugo će slabjeti, puhat će umjereno, samo povremeno i jako. A navečer nakratko može biti i bure. Temperatura će biti između 19 i 22.

Tri dana kopno

U petak će u kopnenim krajevima biti još kiše i pljuskova, no manje i rjeđe nego sutra. Naoblaka će biti promjenjiva i već ćemo imati sunčana razdoblja. Za vikend zatim pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar će oslabjeti, a temperatura će se malo sniziti, i jutarnja i dnevna, ali ipak uz trend blagog zatopljenja prema kraju tjedna.

Tri dana more

I na Jadranu će u petak još biti promjenjivo. Povremeno uz kišu i pljuskove. A za vikend, pa tako i za Uskrs, sunčano i suho. I dalje će ovih dana puhati jugo, ali znatno slabije nego u srijedu i četvrtak. Ujutro će biti malo svježije, od 11 do 13 stupnjeva, a poslijepodne ugodnih 20-ak.

U svakom slučaju, za produljeni, blagdanski vikend vrijeme će se stabilizirati. Bit će puno sunca i većinom će biti suho. Vjetar će u cijeloj zemlji oslabjeti i bit će ugodno toplo. Samo rano ujutro pomalo svježe.