Objavljen je navodni plan ruske invazije na Kijev, to jest plan kako će glavni grad Ukrajine pasti pod rusku kontrolu.

Prema pisanju Kyiv Independenta, prema izvorima Ukrajinske Pravde ruski plan osvajanja Kijeva sastoji se od šest koraka.

Prvi korak je intenziviranje napada duž granice da bi ukrajinski vojnici morali napustiti kijev. Zatim slijedi osvajanje jedne kijevske zračne luke i odsjeći grad od električne energije da bi se stvorila panika.

Treći korak je organiziranje paleža i pljački da bi se panika intenzivirala. Pokrenut će se i cyber napadi na vladine web stranice. Poticanje više panike za stvaranje "nekontroliranih kolona izbjeglica" iz Kijeva da bi blokirali autoceste i ometali kretanje ukrajinskih vojnika. Šesti korak je zarobiti i zadržate državne zgrade.

Krajnji cilj je zauzeti vodstvo države i prisiliti ih da potpišu mirovni sporazum pod ruskim uvjetima, prijeteći velikim smrtnim slučajevima civila.

Rezultat – Ukrajina se može podijeliti na dva dijela, poput Istočne i Zapadne Njemačke.

