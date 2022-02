Drugi je dan otkako je Rusija napala Ukrajinu, a vojska ulazi u Kijev. Društvenim mrežama širi se dramatičan video na kojem je rusko vozilo pregazilo automobil.

Društvenim mrežama se širi videozapis za kojeg se tvrdi da je ruski oklopnjak koji je pregazio civilni automobil na ulici Obolon okruga u Kijevu.

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN