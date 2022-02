U četvrtak rano ujutro počele su odjekivati eksplozije Ukrajinom, a Rusija je pokrenula invaziju u punom razmjeru.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:47 Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine pripoćenjem se oglasilo nakon ruske invazije.

''Borbeni duh ukrajinske vojske je visok, naši branitelji su spremni odbiti državu agresora i svim svojim snagama će braniti ukrajinsku zemlju. Ukrajina poziva međunarodnu zajednicu da odmah djeluje. Samo ujedinjeni i odlučni koraci mogu zaustaviti agresiju Vladimira Putina na Ukrajinu'', priopćili su.

7:36 Zapadni čelnici osudili su ruski napad na Ukrajinu pozivajući Moskvu da odmah prekine s vojnim aktivnostima, prenose svjetske agencije. >> Opširnije.

7:31 Proruski separatisti u četvrtak su objavili da su pokrenuli ofenzivu protiv grada Ščastije, pod ukrajinskom kontrolom, u pokrajini Lugansk, a u pokrajini Donjeck pokrenuli su vojnu operaciju velikih razmjera duž crte razdvajanja, prenijela je ruska novinska agencija Interfax.

Na Ukrajinu počeli su i s Krima, navode ukrajinski izvori.

7:30 Američki predsjednik Joe Biden kontaktirat će sa svojim kolegama iz grupe G7 u četvrtak kako bi se odredile strože mjere protiv Rusije. Rekao je da će SAD i saveznici odgovoriti na "ujedinjen i odlučan način" na ono što je nazvao "neizazvanim i neopravdanim napadom ruskih vojnih snaga" na Ukrajinu.

"Predsjednik (Vladimir) Putin odabrao je rat s predumišljajem koji će izazvati katastrofalne gubitke života i ljudsku patnju", rekao je u priopćenju.

7:10 Oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Proglasio je ratno stanje za cijelu zemlju nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. >> Opširnije.

7:00 Gradonačelnik Kharkiva, drugog najvećeg ukrajinskog grada, naredio je građanima da ne izlaze iz svojih domova.

''Molim vas, ne idite van danas. Zbog nove situacije vrtići, škole i druge institucije neće raditi'', objavio je.

6:56 Američki predsjednik Joe Biden je objavio da je upravo završio telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.

"Predsjednik Zelenskij mi se javio večeras upravo smo završili razgovor. Osudio sam ovaj ničim izazvan i neopravdan napad ruskih vojnih snaga. Izvijestio sam ga o koracima koje poduzimamo kako bismo međunarodno osudili napad, uključujući u Vijeću sigurnosti UN-a", napisao je Biden na Twitteru.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.