Ruski napad na Ukrajinu bio je grublji u petak i uključivao je napade na civilnu infrastrukturu u Kijevu, no ruske snage nisu napredovale kako je bilo zamišljeno te je glavni grad ostao čvrsto pod ukrajinskom kontrolom, rekla je ukrajinska veleposlanica u SAD-u Oksana Markarova.

"Rusija je namjerno gađala dio ukrajinske civilne infrastrukture i bolnice, a ukrajinski dužnosnici skupljaju dokaze o ratnim zločinima koje će predočiti Međunarodnom kaznenom sudu", kazala je Markarova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ostaje u Kijevu i vodio je "veoma produktivan" telefonski razgovor s američkim predsjednikom Joe Bidenom u petak, rekla je veleposlanica novinarima.

❗️ In #Melitopol, the occupiers shot at the hospital

In the video, a shell hit the oncology department. pic.twitter.com/aSAVZWe2E3