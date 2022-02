Sjedinjene Države, Velika Britanija i Kanada odlučile su u petak uvesti sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i njegovom šefu diplomacije Sergeju Lavrovu, što je odluka koja se rijetko donosi protiv stranih čelnika, a Rusija ju je nazvala pokazateljem "nemoći Zapada".

Nešto ranije, Europska unija također je uvela sankcije protiv dvojice ruskih čelnika. Ministri vanjskih poslova država EU-a usvojili su drugi paket sankcija protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, uključujući i zamrzavanje imovine predsjednika Putina i ministra Lavrova te izrazili spremnost za dodatne mjere ako se situacija ne promijeni.

Zabrana njihovog ulaska na američki teritorij bit će dio tih donesenih mjera, koje se uvode u znak odmazde za rusku agresiju na Ukrajinu, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.

"To je uobičajeni element" sankcija protiv stranih osoba, dodala je, nazivajući ove mjere povijesnim.

Dvojica političara sada se pridružuju onima koji su već direktno sankcionirani u SAD-u, poput iranskog vođe Alija Hamneija, predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Una te sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.

Nekoliko drugih ruskih dužnosnika također bi trebali biti obuhvaćeni američkim sankcijama, tvrdi CNN.

Rijetkost, ali nije bez presedana

Nametanje sankcija šefu neke države rijedak je potez ali nije bez presedana.

Sankcije dolaze samo dan nakon što su ruske snage pokrenule invaziju na Ukrajinu, koju su napale sa zemlje, mora i iz zraka, u najvećem napadu jedne europske države na drugu nakon Drugog svjetskog rata.

Ukrajinski predsjednik tražio je od zapadnih saveznika brzu i odlučnu reakciju ne bi li kaznili Rusiju zbog napada na njegovu zemlju.

Britanski premijer Boris Johnson najavio je također da će Britanija “veoma uskoro” uvesti osobne sankcije protiv Putina i Lavrova.

Premijer je vođama NATO saveza na virtualnom sastanku u petak rekao da će Ujedinjeno Kraljevstvo uvesti sankcije protiv Putina poput onih koje je najavila Europska unija.

Rekao je da Rusija „sudjeluje u revanšističkoj misiji kako bi izmijenila svjetski poredak nakon Hladnog rata”, komentirajući Putinovu želju da povrati teritorij koji je ranije pripadao SSSR-u.

Johnson je saveznicima rekao da će „Ujedinjeno Kraljevstvo uvesti sankcije protiv predsjednika Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova veoma uskoro, povrh paketa sankcija koje su najavljene jučer”, kazao je premijerov glasnogovornik.

„Upozorio je da ambicije ruskog predsjednika možda ne završavaju ovdje i da je riječ o euroatlantskoj krizi s globalnim posljedicama”, rekao je glasnogovornik.

Premijer je također iskoristio sastanak kako bi pozvao na djelovanje glede isključivanja Rusije iz međunarodnog sustava plaćanja Swift kako bi se „nanijela maksimalna bol” Kremlju.

Zelenskij je rekao da sankcije dosad nisu učinile ništa da zaustave napad ruske vojske, koja nastavlja napredovati prema Kijevu.

Britanski ministar obrane Ben Wallace je ranije odbacio mogućnost da Britanija pomogne uspostaviti zonu neletenja iznad Ukrajine jer bi sukob između britanskog i ruskog zrakoplovstva doveo do „rata diljem Europe”.

„On pokušava izvršiti invaziju na Ukrajinu. On neće stati nakon Ukrajine. On će iskoristiti sve u baltičkim zemljama. On ne vjeruje da su baltičke zemlje zaista države”, rekao je Wallace za BBC.

„A mi ćemo se tome morati suprotstaviti. Ja ne mogu izazvati rat u Europi i neću ga izazvati, no pomoći ću Ukrajini da se bori u svakoj ulici svakim komadom opreme koji im možemo dopremiti i mi ćemo ih podržati i to je stvarnost”, dodao je Wallace.

Dodatne sankcije i protiv Bjelorusije

Sankcijama protiv Putina i Lavrova priključila se u petak navečer i Kanada, najavio je njezin premijer Justin Trudeau.

Kanada će dodatne sankcije uvesti i protiv Bjelorusije i njezinih čelnika zbog pomoći Putinu pri invaziji Ukrajine.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova izjavila je u petak da je usvajanje zapadnih sankcija protiv Putina i Lavrova znak "nemoći" Zapada.

"Sankcije protiv predsjednika i ministra vanjskih poslova jedne zemlje primjer su i demonstracija potpune nemoći vaše vlastite vanjske politike", rekla je Marija Zaharova na ruskoj televiziji.

Zaharova je naglasila da su odnosi između Moskve i Zapada blizu "točke s koje nema povratka".

"Činjenica je da smo blizu onoga gdje počinje točka s koje nema povratka", rekla je na ruskoj televiziji.

