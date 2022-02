Ruski predsjednik poručio je ukrajinskim vojnicima da preuzmu kontrolu nad Kijevom jer mu se čini da će se s njima lakše dogovoriti.

"Još jednom apeliram na vojno osoblje Oružanih snaga Ukrajine: 'Ne dozvolite da neonacisti i Benderiti koriste vašu djecu, žene i starce kao živi štit, preuzmite vlast u svoje ruke. Izgleda da će nam biti lakše postići dogovor s vama nego s ovom bandom narkomana i neonacista, koji su se nastanili u Kijevu i uzeli za taoce cijeli ukrajinski narod'", rekao je Vladimir Putin prenosi ruski portal Rbc.ru.

Ruski predsjednik dodao je i kako se ruski vojnici u Ukrajini "ponašaju hrabro, profesionalno i herojski".

Right-wing Banderites and neo-Nazis in Ukraine are putting up heavy weapons, including multiple launch rocket systems, right in the central districts of major cities, including Kiev and Kharkiv, says Vladimir Putin. pic.twitter.com/oi1RDS1uwb