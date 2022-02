Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski objavio je da ruska vojska pokušava zauzeti nuklearnu elektranu u Černobilu.

Zelenski je na društvenim mrežama objavio kako ukrajinski branitelji daju živote da se tragedija iz 1986. godine ne ponovi.

Napad Rusije na Černobil smatra - objavom rata cijeloj Europi.

"Ruske okupacijske snage pokušavaju zauzeti Černobil. Naši branitelji daju svoje živote da se tragedija iz 1986. godine ne ponovi. Ovo je objava rata cijeloj Europi", napisao je Zelenski na Twitteru.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.