Nešto prije 4:30 ujutro Kijev se našao pod napadom ruskih balističkih ili krstarećih projektila.

Rano jutros počeo je napad krstarećim ili balističkim projektilima na Kijev, potvrdio je Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova.

Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je oborilo ruski zrakoplov iznad Kijeva. Dužnosnik ministarstva rekao je da je ruski zrakoplov oboren iznad kijevske četvrti Darnytskyi.

Geraščenko je objavio da je u plamenu stambena zgrada od devet katova, a Kyiv Independent piše da gore dvije stambene zgrade, koje su pogodile krhotine oborenog zrakoplova.

Tri osobe su ozlijeđene, a jedna je u kritičnom stanju, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prema Državnoj službi za hitne slučajeve Ukrajine, postoji opasnost od urušavanja.

Na društvenim mrežama objavljene su prve snimke i fotografije eksplozija.

