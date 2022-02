Sazvan je summit NATO-a na kojem, putem video veze, sudjeluje hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Očekuje se da će NATO saveznice pokrenuti svoje obrambene planove i donijeti odluku o raspoređivanju dodatnih snaga duž istočnih granica.

Rat u Ukrajini i situaciju na tom području komentirao je za Dnevnik Nove TV stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović.

Na pitanje je li u redu da se NATO summit u ovakvim okolnostima održava virtualno, a ne za stolom i što Ukrajina može očekivati od tog sastanka, Vidmarović navodi da je odluka EU-a o držanju pravila i propisa.

"To je temelj svega. Zbog toga je normalno da se sastaju virtualno, Što sve mogu očekivati - jest konsolidiranje pozicije i oštra osuda ruske agresije, donošenje odluke o jačanju obrambenih kapaciteta u svim zemljama NATO članicama koje graniče s Rusijom ili koje su geografski blizu Rusije i Ukrajine i konsolidacija oko daljnjih sankcija", naveo je Vidmarović.

Problematična opskrba plinom

Iz europskih sankcija je izuzeta opskrba ruskim plinom. Na pitanje je li tu EU zapravo zakazala, Vidmarović odgovara da - nije.

"Nije, tu je ekonomska računica. Europska unija je još uvijek dosta ovisna o ruskom plinu i dok se ne nađe alternativa koja će biti cjenovno prihvatljiva i stabilna, opcija ruskog plina se ne smije izuzeti. To bi ugrozilo boljitak svih nas kao građana Europske unije", rekao je Vidmarović.

Urbani način ratovanja

Navodi da se u daljnjem tijeku sukoba mogu očekivati komplikacije.

"Kijev je glavni grad, to je veliki grad. Građani dobivaju oružje i tu dolazimo do urbanog načina ratovanja koje je daleko riskantnije i daleko teže, s obzirom na ljudske žrtve, ali i s obzirom na to da je Kijev važan grad za rusku povijest, kao simbol jedan i ne smije ga se razoriti", navodi.

"Ruska vojska će morati biti oprezna, ukrajinska vojska također stiže do Kijeva i tu, naravno, Rusija priziva ukrajinske vojnike, ili da se predaju ili da stanu na rusku stranu", zaključio je Vidmarović.

