Otočić blizu granice Rumunjske i Ukrajine našao se u četvrtak na meti ruskih snaga.

Ruska mornarica ubila je sve ukrajinske vojnike na Zmijskom otoku u Crnom moru, potvrdio je večeras predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Otočić se nalazi blizu granice Rumunjske i Ukrajine, a na udaru Rusa našao se tijekom popodnevnih sati.

U medije je procurila i radio-komunikacija zapovjednika ruskih i ukrajinskih trupa.

Reportedly audio from Snake Island in Black Sea:



-This is a Russian military ship. I suggest you lay down your weapons and surrender to avoid bloodshed and unnecessary victims. Otherwise we will open fire on you.



-Russian military ship, go fuck yourself.



They were all killed