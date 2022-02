Osim političkog, postoji i ekonomska računica ovog rata. Reporterka Nove TV Sabina Tandara Knezović za Dnevnik je razgovarala s analitičarom Branimirom Vidmarevićem. Koliko daleko Putin može otići?

Ovako munjeviti razvoj događaja nitko nije očekivao i cijeli svijet se pita: Dokle je Putin spreman ići?

Branimir Vidmarović pojasnio je kako to ovisi o uvjetima na bojištu: može otići sve do okupacije Kijeva, uspostave kvislinškog režima, provođenja nekakvih kvaziizbora, kompletnog resetiranja ukrajinskog političkog sustava, može pokušati zauzeti čitavu Ukrajinu, ili čak anektirati Ukrajinu.

Pretjerano je Putina uspoređivati s Hitlerom, istaknuo je gost Dnevnika.

"Hitler je imao drugačije ciljeve i bio je motiviran drugim razlozima. Rusija ne pokušava uspostaviti ruski imperij, ona je sada motivirana konkretno sigurnosnim strahovima, principima, crvenim linijama, Rusija nema nikakvu doktrinu kojom mrzi ili proglašava neki narod manje vrijednim", obrazložio je Vidmarović.

Černobil je disfunkcionalan, ali interesantan objekt jer se nalazi pod betonskim kovčegom, tamo je velika razina radijacije.

"To se u nekom crnom scnariju može iskoristiti protiv Bjelorusije, odnosno ta radijacija bi došla do Bjelorusije, zato je vjerojatno bilo važno uzeti to pod kontrolu kako bi se isključilo razaranje tog sarkofaga", ustvrdio je gost Dnevnika.

Na pitanje u kojem bi slučaju Putin mogao posegnuti za time, Vidmarović je kazao kako postoji dosta crni scenarij, pa je tako akademik Arbatov upozorio da postoji ekteritorijalna enklava koja se nalazi pored Poljske i ako dođe do telekomunikacijske blokade Kalinjingrada, Rusija može pokušati probiti tu blokadu i doći do okršaja sa zemljama NATO-a. Ima scenarija i pristupanja Finske NATO savezu, moguće su tenzije...Ako same europske sile ispale rakete iz svojih zemalja po objektima Rusije ili Bjelorusije - to je direktna provokacija, a onda doista može doći do upotrebe taktičkog nuklearnog naoružanja. Vidmarović je istaknuo kako za to postoje vrlo male šanse, ali je citirao profesora Arbatova koji je rekao da za to ipak postoje mogućnosti.

Na pitanje hoće li sankcije biti dovoljne, Vidmarović je odgovorio da neće.

"Sankcije su moćan alat, one mogu ograničiti kompletnu logistiku, zračni prijevoz, internet, telekomunikacije, sve se to može..treba imati na umu da su to sankcije zapadnog dijela svijeta", rekao je Vidmarović te kazao kako Rusija još ima na raspolaganju Kinu i Indiju.

Putin želi osakatiti ukrajinsku vojnu infrastrukturu

"Ili pristajete na naše uvjete ili će Ukrajina biti kompletno okupirana, a politički vrh srezan. Ili ćete prihvatiti naše uvjete ili ćemo mi stvari kreirati kako mi želimo. To su oni dobro poznati uvjeti - jamstvo da se Ukrajina neće širiti u NATO, micanje baza. On želi osakatiti ukrajinsku vojnu infrastrukturu", pojašnjava.

"Isto tako, postoji i druga stvar; Vladimir Putin simetrično kopira sve ono što je SAD radio ovih godina pod izlikom čuvanja vlastite sigurnosti, govorim o invazijama na Libiju, Irak, Afganistan... Putin se osvećuje i govori kako i on ima pravo na ono što je SAD radio", dodaje Vidmarović.

Branimir Vidmarović Foto: DNEVNIK.hr

Kako će se dalje situacija razvijati, nitko ne zna. No analitičar nje optimističan.

"Ovisi o reakciji Zapada i Volodimira Zelenskog. A Zelenski je sad u povijesno neugodnoj poziciji. On mora reagirati, mora štititi svoju zemlju, a to dovodi do daljnje eskalacije. Može se reći da je moguća i potpuna okupacija Ukrajine, uspostavljanje neke kvislinške države, kompletna destrukcija ukrajinskog državno-pravnog poretka.

Tako obezglavljenoj Ukrajini trebat će financijska pomoć. Moguće je da se tada Rusija postavi kao da nudi pomoć", kaže i nastavlja:

"Budući da u ovoj fazi Zapad neće pristati na uvjete, Ukrajini će se slati oružje i financijska pomoć. Na taj način Zapad neće suštinski pomoći, Ukrajina bi mogla biti nešto poput novog Vijetnama. Ako ne bude reakcije, ako Zapad ne pristane na uvjete, Kijev bi mogao biti okupiran za dva dana."

Putin sam sebe vidi kao lidera epohe

"Putin je kompletno promijenio ploču, on sebe ne doživljava više kao predsjednika, nego kao lidera epohe. Na Hamletovu dilemu Putin je odgovorio s 'biti'. Odučio se osvetiti Zapadu. U tom načinu razmišljanja on je veći od predsjednika, on je vršitelj epohe u Rusiji. Takva logika ponašanja uvodi iracionalne elemente i on može jednostavno, ne čekajući odgovore, sam odlučiti presjeći i sve redefinirati", kaže Vidmarović.

Ima li optimističnih scenarija?

Postoje, napominje, i tri manje crna moguća razvoja događaja.

"Jedan od njih je da Zapad i Zelenski odmah reagiraju i pristanu na ukrajinsku neutralnost, i to onom obliku u kojem Rusija to traži. No male su šanse da se to dogodi. Drugi je isključivo moguć u slučaju da Putin procijeni da se Zelenski neće braniti i da Zelenski odluči da neće biti previše proaktivan. Cilj ionako nisu civilne žrtve. Treći je pretvaranje svega u status quo po ciparskom modelu ili po modelu Gaze", kaže Vidmarović.

"Još 16. veljače, za kada je bio najavljivan napad, ovo što se sada događa nije se činilo vjerojatnim. Sada se sve čini mogućim. Sada treba naći neki modus operandi. Mislim da bi bilo plemenito od Zelenskog da pristane na uvjete, da se proglasi vojna neutralnost kako bi se sačuvali ljudski životi. Ja bih opet ponovio, možda će me neki osuditi, zbog očuvanja ljudskih života ja bih volio da Zapad pristane na te uvjete", zaključuje Vidmarović.

Invaziju Rusije na Ukrajinu iz minute u minutu pratite OVDJE.

Branimir Vidmarović gostovao je u specijalnoj emisiji Nove TV.

Invaziju je proglasio "neočekivano grubom mjerom, jednostavnom u svojoj paklenosti".

"Ovo je Putinov način osvete za sve ono što je percipirao kao nepravdu prema Rusiji i nepravdu u postupanju Amerike prema nekim dijelovima svijeta u zadnjih 20 godina", naglasio je Vidmarović.

"Razgovarati i sa crnom vragom"

Ponovio je kako je logika Zelenskog da se domovina mora braniti, no da je ovdje pitanje do koje mjere jer to otvara vrata dugotrajnog konflikta u kojem Putin može procijeniti da cijela Ukrajina predstavlja prijetnju Donbasu.

Vidmarović je kazao kako je Zapad bio slijep u svom unilaterizmu.

"Logika je bila takva da je Rusija bila slaba, bila je gubitnik u Hladnom ratu, SAD se širio, NATO se širio. Sada je Putin odlučio to srezati. Signali koje je Putin slao nisu se shvaćali ozbiljno.

"Sada je Putin odlučio srezati sve", kazao je analitičar.

Obraćanje Zelenskog je okarakterizirao kao logičan poziv na obranu zemlje. No dodao je da je ukrajinski predsjednik sam u toj priči. Nitko mu ne može pomoći.

"Njegova sudbonosna odluka je kako će braniti zemlju, hoće li provocirati Rusiju dalje ili će negdje stati. U ovoj situaciji moramo misliti na stanovnike Ukrajine. Mislim da se Zelenski time i vodi, da treba preživjeti, da treba otvoriti vrata i diplomaciji i mogućnosti razgovora i, kako je Zelenski rekao, sa crnim vragom, misleći na Putina", rekao je.

Od summita EU očekuje žestoke sankcije, jedinstvenu poziciju, oštre osude, odluku o jačanju kapaciteta zemalja koje graniče i sa Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.

Što će Srbija?

"Srbija je u neugodnoj poziciji. Ona će se, naravno, pridružiti sankcijama. Mora jer ovisi o zapadnom novcu i Vučić je tu jednom nogom, i to onom odskočnom, na zapadnoj strani. No i dalje mora, i zbog plina i svojih birača održavati taj privid kulturološkog i povijesnog jedinstva s Rusijom. Tako da će on nastaviti koristiti oprezne fraze i osuđivati EU i Zapad i biti na strani Rusije. No dakako da će se pridružiti sankcijama i nastaviti tako egzistirati. To odgovara njegovom gospodarstvu", zaključio je Vidmarović.

