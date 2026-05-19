Što se događalo iza zatvorenih vrata u Pekingu? Ovo nitko nije očekivao, Xi iznenadio Trumpa komentarom o Putinu

Kineski predsjednik Xi Jinping navodno je tijekom prošlotjednog samita u Pekingu poručio Donaldu Trumpu da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao požaliti zbog odluke o invaziji na Ukrajinu.

Kako prenosi nekoliko osoba upoznatih sa sadržajem sastanka, Xi je komentar iznio tijekom opsežnih razgovora o Ukrajini, ali i o Međunarodnom kaznenom sudu (ICC), pri čemu je Trump navodno predložio da SAD, Kina i Rusija zajednički nastupe protiv tog suda.

Xijeve izjave predstavljaju jedan od njegovih dosad najizravnijih komentara o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Sugovornici upoznati s ranijim sastancima kineskog predsjednika i bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena tvrde da Xi ranije nije otvoreno procjenjivao Putinove poteze niti sam rat, iako su razgovori o Ukrajini bili iskreni i izravni.

Otkriće dolazi u trenutku kada se Putin priprema za novi posjet Kini i samit s Xijem, samo nekoliko dana nakon Trumpova boravka u Pekingu. Ruski predsjednik invaziju na Ukrajinu pokrenuo je u veljači 2022. godine, svega tri tjedna nakon posjeta Kini tijekom kojeg su on i Xi objavili partnerstvo bez ograničenja.

Putinov novi posjet Kini održava se i simbolično - 25 godina nakon što je tadašnji kineski predsjednik Jiang Zemin s Putinom potpisao kinesko-ruski sporazum o prijateljstvu.

Ni kinesko veleposlanstvo u Washingtonu ni Bijela kuća nisu željeli komentirati navode o razgovorima. Trumpova administracija objavila je službeni pregled samita u Pekingu, no u njemu se ne spominju ni Putin ni rat u Ukrajini.

Prema izvorima upoznatima s razgovorima, Trump je tijekom sastanka predložio i da SAD, Kina i Rusija udruže snage protiv Međunarodnog kaznenog suda, tvrdeći da tri sile imaju zajedničke interese kada je riječ o odnosu prema ICC-u.

Kritike Međunarodnog kaznenog suda

Trumpova administracija i ranije je oštro kritizirala Međunarodni kazneni sud, optužujući ga za politizaciju, prekoračenje pravosudnih ovlasti i narušavanje američkog suvereniteta. Pojedini američki dužnosnici ICC su opisivali i kao instrument pravnog rata protiv SAD-a, piše Financial Times.

Xijev komentar o Putinu dolazi u trenutku kada se rat u Ukrajini nakon četiri godine sve više pretvara u iscrpljujući sukob bez jasnog pomaka na bojišnici. Posebno se ističe sve veća učinkovitost ukrajinskih napada dronovima na ruske vojne ciljeve.

Administracija Joea Bidena godinama je optuživala Kinu da Rusiji isporučuje oružje koja Moskvi pomaže u održavanju ratne kampanje protiv Ukrajine. Trumpova administracija također je izražavala zabrinutost, ali znatno rjeđe i blažim tonom.

"Hrabri Ukrajinci ponovno su izmislili ratovanje gotovo na isti način na koji je Prvi svjetski rat promijenio ratovanje za moderno doba", rekao je Brendan Boyle, demokratski kongresmen iz Philadelphije i vodeći demokrat u američkoj delegaciji pri parlamentarnoj skupštini NATO-a.

"Ratovanje dronovima postalo je nova norma i mijenja način na koji se vode ratovi", poručio je.

Ukrajina je u nedjelju izvela nove napade dronovima na ciljeve u blizini Moskve, a predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su napadi potpuno opravdani nakon rekordnog ruskog zračnog napada na Kijev prošlog tjedna.

Napadi su uslijedili nakon trodnevnog primirja koje je, prema navodima američkih izvora, dogovorio Trump kako bi Putin mogao bez prijetnje ukrajinskih dronova održati tradicionalnu vojnu paradu za Dan pobjede u Moskvi.