FOTO Duge cijevi pred sudom: Višestruki ubojica Srđan Mlađan doveden na suđenje

Višestruki ubojica Srđan Mlađan pod jakim je mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu gdje mu je nastavljeno suđenje.

Tužiteljstvo ga tereti za poticanje na ubojstva, otmice svjedoka i članova obitelji te organiziranje zločina iz zatvora. Na prošlom ročištu svjedočio je Mlađanov kum Željko Bijelić temeljem čijeg je iskaza i podignuta nova optužica protiv "sisačkog monstruma".

Mlađanova obrana odbacila je njegove navode kao neistinite.

Mlađan trenutačno služi kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica, a iduće godine bi, bez nove osude, bio slobodan čovjek. Ukoliko bi ga osudili, može dobiti kaznu do 20 godina zatvora.

Mlađan je kao 16-godišnjak, u Petrinji hicem u glavu ubio vršnjakinju Elizabetu Šubić, a mjesec dana kasnije u Sisku je ubio umirovljenika Petra Jančića.

Tijekom izdržavanja desetogodišnje kazne u Požegi, 2002. godine je zbog uzornog ponašanja dobio izlazak na slobodan vikend. Tada je opljačkao banku i ubio policajca Milenka Vranjekovića Kinga, koji ga je pokušao uhititi.

