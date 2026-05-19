Pucao po članovima obitelji: Dvoje mrtvih, među ozlijeđenima beba i dijete

Dvije su osobe poginule, a četiri druge su teško ozlijeđene u pucnjavi u općini El Ejido u Almeriji u Španjolskoj u ponedjeljak oko 23:15 sati. Među ozlijeđenima je i dvoje djece.

Civilna garda aktivirala je svoju grupu za brzo djelovanje i pokrenula je veliku akciju na tom području, a napadač je uhićen u utorak rano ujutro nakon što se sam predao lokalnoj policiji.

Kako piše El Pais, muškarac je ubio svoje roditelje. Njihova tijela pronađena su u vozilu. Napadač je također teško ozlijedio svog sina starog sedam mjeseci, koji je u kritičnom stanju. Drugo ozlijeđeno dijete staro je dvije godine. U pucnjavi su ozlijeđeni i žena, koja je u teškom stanju, te 60-godišnji muškarac.

Civilna garda istražuje slučaj.