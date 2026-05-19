Danas je taj dan: Ovo je datum od kojeg cijeli svijet strepi, saznat ćemo prijeti li nam pandemija

Današnji datum, 19. svibnja, mogao bi biti ključan u praćenju mogućeg širenja epidemije hantavirusa povezane s luksuznim kruzerom MV Hondius, upozoravaju stručnjaci.

Kruzer pod nizozemskom zastavom, koji je prevozio oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, našao se u središtu međunarodne zdravstvene uzbune nakon što je na brodu potvrđeno izbijanje hantavirusa. Od početka epidemije umrle su tri osobe, stariji bračni par iz Nizozemske i jedan njemački državljanin – dok je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) dosad potvrdila ukupno deset slučajeva zaraze.

Brod je u međuvremenu uplovio u Rotterdam, no većina putnika i članova posade ranije je napustila kruzer te su, zajedno s osobama koje su bile u kontaktu s njima, stavljeni u karantenu u više zemalja svijeta.

Znanstvenici sada prate razvoj mogućih slučajeva takozvane treće generacije prijenosa, odnosno zaraza koje bi se pojavile kod osoba koje nisu bile na kruzeru, nego su virus dobile od zaraženih putnika.

Američki znanstvenik dr. Stephen Quay analizirao je dosadašnje slučajeve i upozorio da bi upravo 19. svibnja mogao biti prijelomni datum. Prema njegovim izračunima, osobama koje su bile u kontaktu s nultim pacijentom, 70-godišnjim Leom Shilperordom, simptomi su se razvijali u prosjeku nakon 22 dana.

"Ako se novi slučajevi počnu pojavljivati nakon 19. svibnja, vrlo je moguće da će se raditi o prijenosu virusa iz druge u treću generaciju", upozorio je Quay. Dodao je kako su tijekom ranijih epidemija andskog soja hantavirusa u Argentini simptomi najčešće izbijali između 22 i 28 dana nakon zaraze.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je oko 30 putnika napustilo kruzer na otoku Sveta Helena prije nego što je otkrivena epidemija. Među njima su bili i supruga nultog pacijenta Mirjam Shilperord (69), kao i jedan švicarski putnik koji je kasnije hospitaliziran zbog zaraze hantavirusom.

Iako zdravstvene vlasti zasad nemaju potvrdu šireg prijenosa među stanovništvom, stručnjaci upozoravaju da će upravo dani nakon 19. svibnja pokazati je li epidemija ostala ograničena na putnike s kruzera ili je virus počeo kružiti među širom populacijom.