FOTO Proglašen dan žalosti u Drnišu, građani se opraštaju od ubijenog Luke. "Vladaju ogorčenost i ljutnja na sustav zbog kojeg je nastradao"

Grad Drniš proglasio je utorak, 19. svibnja, Danom žalosti nakon tragične smrti 19-godišnjaka, maturanta Srednje škole Ivana Meštrovića. Ubojica je danas i uhićen, a grad je, još pod šokom, zavijen u crno.

U ponedjeljak je odgođena i nastava u drniškim osnovnim i srednjim školama, a nisu radili ni vrtići. Ispred škole koju je mladić pohađao zapaljena je svijeća, a po gradu su oblijepljene osmrtnice.

Lampioni ispred škole koju je pohađao 19-godišnjak

Dan nakon tragedije u Drnišu

Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je u ponedjeljak kako su građani proveli dvije neprespavane noći te da će sad biti potrebna psihološka pomoć za sve njih, posebno djecu.

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas rekao je kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportašu te da je cijela zajednica potresena tragedijom.

Iz Drniša se uživo javila i novinarka Nove TV Sofija Preljvukić, koja je istaknula da svi suosjećaju s obitelji mladića i da se čekaju daljnji koraci policije i institucija.

"Građani Drniša mogu odahnuti – jučer smo svjedočili helikopterskoj potrazi, policajcima s punom opremom. Nemili prizori zbog kojih su građani bili gotovo zaključani u svoje kuće. Djece nije bilo na ulicama, zavladala je poprilična panika i strah. Jedna nam je djevojka ispričala da su joj roditelji otišli u Split na krizmu i da su joj rekli da nikako ne spava sama, nego da ode kod prijatelja – to je primjer kako su se ljudi jučer osjećali građani Drniša. Isto tako velika ogorčenost i ljutnja na sustav zbog kojeg je, smatraju, nastradao nesretni mladić, maturant", ispričala je Preljvukić.

Policija je noćas uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je u subotu u 23:05 pucanjem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti pizzu. Osumnjičeni se trenutačno nalazi u zgradi Policijske uprave u Šibeniku te će nakon ispitivanja biti predan pritvorskom nadzorniku.