Ubojica iz Drniša skrivao se više od 24 sata: Cure prvi detalji o tome gdje je uhićen

Policijska uprava šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu.

Kristijan Aleksić (50) osumnjičen je da je u subotu navečer u Drnišu na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.

Nakon intenzivne potrage koja je započela u subotu navečer, Aleksić je u službene prostorije policije priveden u ponedjeljak ujutro na kriminalističko istraživanje, koje je u tijeku.

No što je radio i gdje se skrivao u međuvremenu, pitanja su na koja još nema službenih odgovora. Cure, međutim, neslužbene informacije.

Intenzivna potraga

Policija je navodno osumnjičenog locirala i uhitila oko tri sata ujutro u gradu, na području gdje je posljednji put i viđen, piše Dalmatinski portal, što znači da je od trenutka počinjenja do privođenja prošlo oko 28 sati. U tom se razdoblju nalazio u bijegu, a policija je intenzivno tragala za njim prije nego što je lociran i uhićen.

Prema neslužbenim informacijama, u cijelom slučaju navodno se ne radi o većem broju ispaljenih hitaca, kako se u početku pisalo, već o znatno manjoj količini, a spominje se i da nije riječ o standardnom vatrenom oružju, nego improviziranom.

Aleksić je, prema neslužbenim informacijama, uhićen u blizini svoje obiteljske kuće. Naime, uhvaćen je stotinjak metara od mjesta nesreće, u žbunju pokraj lokalne pečenjarnice, piše Slobodna Dalmacija.

Odluka ostaje na snazi: Nastave nema, ne radi ni vrtić

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija dovrši kriminalističko istraživanje.

Iako je uhićen počinitelj ubojstva, za kojim se tragalo od subote navečer, odluka o tome da nema nastave i da ne radi vrtić u Drnišu ostaje na snazi, poručili su iz Grada.