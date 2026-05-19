Pronađeno oproštajno pismo tinejdžera ubojice: Jezive poruke ispisane i na oružju

Tri osobe, uključujući zaštitara, ubijene su u pucnjavi u najvećoj džamiji u San Diegu u SAD-u. Za ubojstva su osumnjičena dva tinejdžera, 17-godišnjak i 19-godišnjak čija su tijela pronađena u automobilu parkiranom u blizini Islamskog centra.

Vjeruje se da su nakon pokolja mladići počinili samoubojstva, izvijestila je lokalna policija. Napad se tretira kao zločin iz mržnje, a policija je prilikom pretresa doma jednog od tinejdžera pronašla oproštajno pismo sa sadržajem o rasnom ponosu, a govor mržnje bio je napisan i na jednom od oružja korištenog u pucnjavi.

Iz doma su nestala i tri komada oružja, potvrdila je istražiteljima majka 17-godišnjeg dječaka koji je identificiran kao Cain Clark, a uzeo je i njezin automobil. Zbog broja oružja koje je uzeo iz kuće istražitelji vjeruju kako je Cain predstavljao veću prijetnju, koja nije realizirana. "Osoba koja je suicidalna neće uzeti tri komada oružja s jedne lokacije", rekao je šef policije.

Veće razmjere tragedije spriječio je zaštitar koji je pružio otpor napadačima i zaustavio ih u pohodu, no tom je prilikom i sam smrtno stradao. "Njegov čin bio je herojski i spasio je živote", rekao je načelnik policije.