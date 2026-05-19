U 21 gradu danas vas može zaustaviti policija: Provjeravaju jednu važnu stvar u automobilima vozača

Preventivna akcija "5 do 12", koju Hrvatski Crveni križ organizira u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova povodom obilježavanja Tjedna Crvenog križa, održat će se u srijedu u 21 gradu diljem Hrvatske. Cilj akcije je upozoriti vozače na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te dodatno podići svijest o sigurnosti u prometu.

Akcija će se provoditi od 11 do 12:30, a policajci zajedno s predstavnicima Hrvatskog Crvenog križa zaustavljat će vozače i provjeravati imaju li u vozilu propisan i ispravan komplet prve pomoći. Vozači koji budu imali ispravan komplet bit će nagrađeni Priručnikom prve pomoći, dok će oni kojima komplet nedostaje ili mu je istekao rok trajanja dobiti novi, ispravan komplet prve pomoći.

Akcija će se provoditi u Benkovcu, Bjelovaru, Čakovcu, Đakovu, Kninu, Koprivnici, Krapini, Krku, Ludbregu, Makarskoj, Metkoviću, Novoj Gradiški, Ogulinu, Otočcu, Pazinu, Požegi, Sisku, Velikoj Gorici, Vinkovcima, Virovitici, Zagrebu...

Na terenu će predstavnici Hrvatskog Crvenog križa vozačima ukazivati i na važnost pravovremenog pružanja prve pomoći unesrećenima u prometu te na potrebu redovite provjere roka trajanja sanitetskog materijala u kompletu prve pomoći.

Akcija se temelji na propisima o obveznoj opremi u vozilima, a poseban naglasak stavlja se na ispravnost i pravilno označavanje kompleta prve pomoći znakom Hrvatskog Crvenog križa. Organizatori ističu kako je cilj dodatno osvijestiti vozače vozila kategorija M, N i L o važnosti posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći radi zaštite zdravlja vozača i svih ostalih sudionika u prometu.