Računi u ovom gradu skaču za čak 77 posto! Ogorčeni građani poručuju: "Ovo je prešlo sve granice razuma!"

Još jedno poskupljenje u Karlovcu. Na ljeto odvoz otpada mogao bi drastično porasti: s 9 na 16 eura, gotovo dvostruko. Obitelj u prosjeku plati 1 do 2 odvoza mjesečno... U ovoj godini već je rasla voda, komunalna naknada pa i parking.

"Ne može biti opravdano. Grad je raskopan, još ljudima voda nije za piće svima, moraju kupovati vodu, mirovine male...", kazala je građanka.

"Naše režije prešle su sve granice razuma...", rekla je građanka.

"Moram podnijeti, ali ja ne trebam pušiti, ja ne trebam piti, ja jedino kaj moram doktora platiti...", izjavila je Karlovčanka.

Porast od čak 77 posto u Čistoći pravdaju ovako: otpad bi se u rujnu trebao voziti u novi centar na Babinoj Gori protiv kojeg su mještani prosvjedovali desetljećima, a građani mogu uštedjeti odvajanjem.

"Je veliki postotak kad uzmete u obzir pošto to je 77%, ali kad uzmete u novčanoj vrijednosti to je 6-7 eura...", izjavio je direktor Čistoće Karlovac Vlatko Ivka.

Ove godine već je porasla voda za trećinu, komunalna naknada za 20 posto i parking za 40 posto. Poskupljenje od 20-ak do 40-ak eura na mjesec, izračun je oporbe, a među kojima je i bivši direktor Čistoće. Voda raste u raskopanom gradu gdje građani godinama upravo upozoravaju na probleme s vodom.

"One su doslovno eksplodirale. Po našim izračunima prosječno se radi oko 42 eura ovisno o zoni gdje stanujete, koliko članova obitelji imate...", kazala je saborska zastupnica i bivša vijećnica (Možemo!) Draženka Polović.

"Za dio građana to neće biti veliki udar. No za dio građana, znači umirovljenici i socijalno osjetljive skupine, to je dosta...", rekao je bivši direktor Čistoće (HSS) Damir Jakšić.

Gradonačelnik kaže: Karlovac već pomaže socijalno osjetljivim skupinama, a prostora za procjenu poskupljenja teško da će biti.

"Trošak od 1.9. moramo platiti 150 eura po toni za centar za gospodarenje otpadom. Što se tiče cijene vode, to je otišla zbog naknade za razvoj", izjavio je gradonačelnik Damir Mandić (HDZ).

Je li povećanje opravdano s obzirom na posljedice realizacije projekata, drugo je pitanje. No, ostaje slaba utjeha za novčanike Karlovčana. Oni će se već nekako morati snaći.