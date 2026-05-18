EKSKLUZIVNA SNIMKA Pogledajte kako je uhićen ubojica iz Drniša

Ubojica koji je u subotu oduzeo život 19-godišnjem mladiću uhićen je jutros u 2 sata i 30 minuta, a Dnevnik Nove TV u posjedu je ekskluzivne snimke uhićenja.

Pognute glave i s lisicama na rukama prijepodne je iz Drniša prebačen u šibensku policiju na daljnju obradu. Tijekom dana predan je pritvorskom nadzorniku.

"Riječ je o strašnoj tragediji koja je s pravom potresla cijelu Hrvatsku. Hrvatska policija je uvježbana i spremna odgovoriti na najopasnije sigurnosne situacije i svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen", izjavio je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Ubijeni mladić bio je maturant i sportaš. Kobne večeri ustrijeljen je na terasi obiteljske kuće osumnjičenika dok je dostavljao hranu. Drniš i Hrvatska zavijeni su u crno.

"Izgubio se jedan mladi život. Uništila se jedna obitelj. Nemam što drugo reći. Tuga i žalost. Nemam što drugo reći. Grad je žalostan, nema nigdje nikoga, djeca su nam u strahu bila cijelu noć", rekao je jedan od mještana.

"Ne znam što bih rekao. Ostao sam bez malog prijatelja. Nemam riječi, žao mi je, žao mi je", dodao je drugi mještanin.

Mještani ujedinjeni u tuzi i boli za prerano oduzetim životom. O ubijenom mladiću samo riječi hvale.

"Poznavao sam ga. Bio sam dobar s njim. Tragedija, nismo očekivali ovo. Bio je dobar momak, maturant. Trebali smo maturirati. Mijenjao se za smjenu da bi zaradio neki džeparac, vamo-tamo", kazao je Duje.

Ovakva tragedija ne pamti se u ovom kraju. Zastave su spuštene na pola koplja.

"Donijeli smo kao grad odluku da sutra proglasimo dan žalosti, upravo to i činimo", istaknuo je Tomislav Dželalija, gradonačelnik Drniša.

Danas su bili zatvoreni vrtići i škole. Jedna svijeća na ulazu u školu gorjela je u spomen na učenika koji je prerano izgubio život.

"Pozvali smo stručni tim, Regionalni centar za psihološku pomoć, pa se na taj način nadamo da ćemo učenicima koliko-toliko zaliječiti te teške rane", naglasio je Hrvoje Pekas, ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš.

"Krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju i onda šalju tamo gdje je to potrebno – naravno, bit će poslani", poručio je Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja.

Sutra će se u srednjoj školi održati komemoracija za tragično preminulog maturanta.