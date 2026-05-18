Milanović ekspresno odgovorio o izraelskom veleposlaniku

Predsjednik Republike Zoran Milanović odbio je dati suglasnost za imenovanje predloženog veleposlanika države Izrael u Hrvatskoj, a iz Ureda predsjednika poručili su da se odluka temelji na politici aktualne izraelske vlasti.

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak navodi se kako Ured predsjednika do sada nije javno komentirao prijedloge drugih država vezane uz imenovanja veleposlanika u Hrvatskoj, vodeći se, kako ističu, dobrom diplomatskom praksom.

"Vodeći se dobrom diplomatskom praksom, Ured predsjednika Republike Hrvatske do sada nije javno komentirao niti jedan prijedlog neke države oko imenovanja veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika, iako isti nije dobio suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured Predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje Predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku Predsjednika Republike", poručeno je iz ureda.

Naime, izraelski mediji raspisali su se danas o tome kako hrvatski predsjednik već sedam mjeseci odbija potvrditi veleposlanika te države.