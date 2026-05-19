Putin na putu za Peking: Rusija i Kina grade novi svjetski poredak

Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak započinje dvodnevni posjet Kini, gdje će razgovarati s kineskim čelnikom Xi Jinpingom o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima.

Putina će pratiti delegacija ministara, poslovnih čelnika i visokih dužnosnika, uključujući čelnicu središnje banke Elviru Nabiullinu i čelnike velikih energetskih tvrtki poput Gazproma i Rosnefta, priopćio je Kremlj.

Zbog zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, ovi oligarsi postali su ovisni o Kini kao trgovinskom partneru.

Posjet dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio državni posjet Kini. Iako se očekuje da će Xi izvijestiti Putina o tim razgovorima, dužnosnici Kremlja rekli su da je posjet planiran unaprijed i da nije bio izravan odgovor Trumpu.

Razgovori između Putina i Xija zakazani su za srijedu, a usredotočit će se na daljnji razvoj onoga što obje strane opisuju kao privilegirano strateško partnerstvo, kao i na regionalna i međunarodna pitanja. Prema Kremlju, čelnici će potpisati zajedničku deklaraciju i niz bilateralnih sporazuma.

Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da bi se ukupno moglo potpisati oko 40 dokumenata, koji pokrivaju područja poput industrije, trgovine, prometa i građevinarstva.

Među njima će biti izjava o izgradnji multipolarnog svjetskog poretka i novog tipa međunarodnih odnosa, rekao je Ušakov.

Planiran je i neformalniji sastanak dvojice čelnika, uključujući zatvorenu ceremoniju ispijanja čaja na kojoj se očekuje da će se rasprave dotaknuti sukoba u Iranu i Ukrajini, rekao je.

SAD produžuje izuzeće od sankcija za rusku naftu za dodatnih 30 dana

Sjedinjene Države produžit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija, kojim se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih derivata ruskog podrijetla utovarenih na brodove, za dodatnih 30 dana, rekao je u ponedjeljak američki ministar financija Scott Bessent, a prenijela je novinska agencija dpa.

Bessent je na X-u napisao da će mjera "omogućiti najranjivijim nacijama privremeni pristup ruskoj nafti". Rekao je da će produljenje pomoći da se stabiliziraju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada cijene energije rastu usred rata s Iranom i označava treće takvo privremeno ublažavanje ograničenja nakon što je prijašnje izuzeće isteklo tijekom vikenda.

Kritičari kažu da bi odluka, iako ograničenog opsega, mogla ojačati ruske financije, budući da prihodi od nafte ostaju ključni izvor financiranja rata protiv Ukrajine.

Američke sankcije nametnute ruskom energetskom sektoru na snazi ​​su godinama, a sekundarne sankcije prijete tvrtkama koje nastavljaju trgovati s Moskvom.