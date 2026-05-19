Dramatična utrka protiv smrtonosnog virusa: Amerikance prebacuju u vojnu karantenu u Njemačku?

Najmanje 131 osoba umrla je od ebole koja se širi Demokratskom Republikom Kongo, dok se sumnja na više od 513 slučajeva zaraze, objavili su lokalni dužnosnici.

Glasnogovornik vlade Demokratske Republike Kongo upozorio je da se novi slučajevi sada bilježe na sve širem području zemlje.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) potvrdili su i dva slučaja zaraze te jedan smrtni slučaj u Ugandi.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je izbijanje trenutačnog soja ebole, uzrokovanog virusom Bundibugyo, međunarodnom zdravstvenom izvanrednom situacijom.

Dok se smrtonosna epidemija nastavlja širiti, vlasti u Kongu pokušavaju umiriti stanovništvo poručujući kako timovi na terenu intenzivno rade na praćenju i istraživanju svih sumnjivih slučajeva te da nema razloga za paniku.

Ipak, zabrinutost raste nakon što su novi slučajevi potvrđeni i u područjima Nyakunde u pokrajini Ituri, Butembo u Sjevernom Kivuu te u gradu Gomi.

Među zaraženima je i američki liječnik koji radi u Demokratskoj Republici Kongo, potvrdili su CDC i medicinska misionarska organizacija za koju radi.

Kako prenosi CBS News, američki partner BBC-ja, liječnik će biti prebačen u Njemačku na liječenje.

Iako CDC nije službeno objavio identitet zaraženog američkog državljanina, misionarska organizacija Serge priopćila je da je riječ o njihovom liječniku Peteru Staffordu, kojemu je potvrđena zaraza ebolom.

U priopćenju organizacije navodi se da druga dva liječnika iz iste skupine, koji su bili izloženi virusu tijekom liječenja pacijenata, zasad nemaju simptome i pridržavaju se protokola karantene.

Među njima je i Staffordova supruga, liječnica Rebekah Stafford.

CBS News, pozivajući se na izvore, navodi i da je tijekom epidemije u Kongu najmanje šest američkih državljana bilo izloženo virusu ebole.

CDC je priopćio kako sudjeluje u "sigurnom povlačenju manjeg broja Amerikanaca koji su izravno pogođeni", no nije precizirao koliko je osoba riječ.

Prema pisanju zdravstvenog portala STAT, američka vlada pokušava organizirati prijevoz skupine Amerikanaca iz Demokratske Republike Kongo na sigurnu lokaciju za karantenu.

Portal, pozivajući se na neimenovani izvor, navodi da bi mogli biti prebačeni u američku vojnu bazu u Njemačkoj, no ta informacija još nije službeno potvrđena.

CDC je tijekom konferencije za medije u nedjelju odbio odgovarati na izravna pitanja o američkim državljanima koji su navodno pogođeni epidemijom.

U novom priopćenju objavljenom u ponedjeljak američka zdravstvena agencija ocijenila je da je rizik za Sjedinjene Američke Države zasad relativno nizak, ali je najavila niz mjera kako bi se spriječio ulazak bolesti u zemlju.

Mjere uključuju pojačan nadzor putnika koji dolaze iz pogođenih područja te ograničenja ulaska za osobe koje nisu američki državljani, ako su tijekom posljednjih 21 dana boravile u Ugandi, Demokratskoj Republici Kongo ili Južnom Sudanu.

CDC je također najavio suradnju sa zračnim prijevoznicima i drugim partnerima na praćenju kontakata među putnicima, povećanju kapaciteta za testiranje te pripremi bolnica za moguće širenje zaraze.

Sjedinjene Američke Države izdale su i upozorenje četvrte razine za putovanja, najvišu razinu upozorenja, kojim se građanima preporučuje da ne putuju u Demokratsku Republiku Kongo.

WHO je priopćio kako epidemija u istočnoj pokrajini Ituri predstavlja međunarodnu javnozdravstvenu izvanrednu situaciju, ali još uvijek ne zadovoljava kriterije pandemije.

Organizacija je upozorila i da bi stvarni razmjeri epidemije mogli biti znatno veći od trenutačno evidentiranih slučajeva, uz ozbiljan rizik lokalnog i regionalnog širenja bolesti.

Tijekom epidemije ebole u zapadnoj Africi između 2014. i 2016. godine, najveće od otkrića virusa 1976., zaraženo je više od 28.600 ljudi.

Bolest se tada proširila na niz država unutar i izvan zapadne Afrike, uključujući Gvineju, Sierra Leone, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju, a život je izgubilo 11.325 ljudi.

Čelnik Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya ranije je za BBC izjavio kako je broj sumnjivih slučajeva dosegnuo gotovo 400.

Naglasio je da, u nedostatku cjepiva i učinkovitih lijekova, stanovništvo mora strogo poštovati javnozdravstvene mjere, uključujući preporuke o postupanju tijekom pogreba osoba preminulih od ebole.

"Ne želimo da se ljudi zaraze zbog pogreba", rekao je Kaseya za BBC-jev program Newsday.

Tradicionalni pogrebni običaji, tijekom kojih članovi obitelji peru tijela preminulih, pridonijeli su širenju zaraze u ranim fazama velike epidemije prije više od deset godina.

WHO je zato preporučio Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, dvjema zemljama s potvrđenim slučajevima, uvođenje pojačanih prekograničnih zdravstvenih kontrola kako bi se spriječilo daljnje širenje virusa.

Organizacija je također pozvala susjedne države da "ojačaju pripravnost i spremnost", uključujući pojačan nadzor u zdravstvenim ustanovama i lokalnim zajednicama.

Susjedna Ruanda objavila je da će, kao "mjeru opreza", pojačati kontrole na granici s Demokratskom Republikom Kongo, dok je Nigerija priopćila da "pomno prati razvoj situacije".