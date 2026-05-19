Policija upozorava na prijevaru nakon što je muškarac ostao bez 178 tisuća eura

Stariji muškarac ostao je bez gotovo 180 tisuća eura nakon što je nasjeo na prijevaru s trgovanjem dionicama. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji ga je mjesecima uvjeravao da ulaže novac preko internetske platforme.

Kako je izvijestila policija, 77-godišnjak je još u veljači prošle godine stupio u kontakt s osobom koja se predstavila kao predstavnik tvrtke za trgovanje dionicama. Za kupnju dionica preko interneta najprije je uplatio 18 tisuća eura.

Prema prijavi, prijevara se nastavila i početkom veljače ove godine, kada ga je druga nepoznata osoba nagovorila da zbog "povoljnije kamatne stope" prebaci novac u banku povezanu s navodnom investicijskom tvrtkom. Tada je uplatio više od 105 tisuća eura.

Nedugo potom stigla mu je obavijest da mu prijeti zatvaranje burzovnog računa te da mora izvršiti dodatne uplate kako bi mogao podići navodnu zaradu od trgovanja dionicama. U više navrata uplatio je još gotovo 55 tisuća eura.

Kada više nije mogao stupiti u kontakt s osobama koje su ga savjetovale oko ulaganja, shvatio je da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

Policija protiv nepoznatog počinitelja podnosi kaznenu prijavu zbog računalne prijevare te ponovno upozorava građane na opasnosti internetskih ulaganja i lažnih investicijskih platformi.

Posebno apeliraju na starije osobe da ne dogovaraju financijske poslove s neprovjerenim osobama putem telefona i aplikacija te da nikome ne šalju osobne podatke, fotografije dokumenata ili bankovnih kartica.

Građani sumnjive pozive ili ponude mogu prijaviti policiji na broj 192, a savjeti o zaštiti od internetskih prijevara dostupni su i u projektu Web heroj na stranicama MUP-a.