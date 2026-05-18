Dvostruka igra Islamabada: Službeno dogovaraju mir s Teheranom, a u tajnosti šalju borbene avione protiv Irana?

Dok službeno djeluje kao glavni posrednik i mirotvorac u ratu SAD-a s Iranom, Islamabad je istovremeno povukao i snažan vojni potez. Pakistan je u Saudijsku Arabiju potajno rasporedio 8000 vojnika, eskadrilu borbenih zrakoplova i napredni sustav protuzračne obrane, doznaje Reuters.

Ovo masovno slanje vojnih snaga, čije se pune razmjere ovdje prvi put javno razotkrivaju, potvrdila su tri sigurnosna dužnosnika i dva vladina izvora. Prema njihovim riječima, radi se o znatnim, borbeno spremnim snagama čiji je primarni cilj podržati vojsku Saudijske Arabije u slučaju novih napada na kraljevstvo.

Pakistanska vojska, ministarstvo vanjskih poslova, kao i vladin ured za medije Saudijske Arabije, zasad nisu odgovorili na službene upite za komentar.

Pod pakistanskim "nuklearnim kišobranom"

Iako su puni uvjeti obrambenog sporazuma potpisanog prošle godine strogo povjerljivi, obje su strane ranije potvrdile da pakt obvezuje Pakistan i Saudijsku Arabiju na uzajamnu obranu u slučaju vanjskog napada. Pakistanski ministar obrane Khawaja Asif prethodno je čak dao naslutiti da ovaj sporazum postavlja Saudijsku Arabiju pod izravan pakistanski - nuklearni kišobran.

Izvori otkrivaju kako raspoređivanje uključuje:

Cijelu eskadrilu od oko 16 zrakoplova, uglavnom lovaca JF-17 (koje Pakistan proizvodi u suradnji s Kinom), poslanih u travnju.

Dvije eskadrile vojnih dronova.

Oko 8000 vojnika na terenu, uz službeno obećanje da će Islamabad poslati još ljudstva ako to bude potrebno.

Kineski sustav protuzračne obrane HQ-9.

Svom poslanom vojnom opremom i tehnologijom upravlja isključivo pakistansko osoblje, dok cijelu operaciju financira Saudijska Arabija.

Moguće slanje čak 80.000 vojnika i ratnih brodova?

Iako sigurnosni izvori tvrde da će novopridošli vojnici i zrakoplovno osoblje prvenstveno imati savjetodavnu i trenažnu ulogu, oni se pridružuju tisućama pakistanskih vojnika koji već godinama borave u kraljevstvu s jasnim borbenim zadacima.

Jedan od vladinih izvora, koji je imao uvid u povjerljivi tekst obrambenog pakta, otkrio je kako sporazum predviđa radikalnu mogućnost: slanje do čak 80.000 pakistanskih vojnika koji bi pomogli u osiguravanju saudijskih granica. Također, spominje se i slanje pakistanskih ratnih brodova, no zasad nije potvrđeno jesu li oni već stigli u saudijske vode.

Ovaj potez baca posve novo svjetlo na ulogu Pakistana u tekućem konfliktu. Upravo je Islamabad isplivao kao ključni posrednik u ratu, pomogavši u dogovaranju primirja između Washingtona i Teherana koje uspješno drži već šest tjedana. Pakistan je također bio domaćin dosad jedine runde američko-iranskih mirovnih pregovora.

Međutim, slanje teškog naoružanja uslijedilo je nakon što su iranski udari ranije pogodili ključnu saudijsku energetsku infrastrukturu, pri čemu je poginuo i jedan saudijski državljanin. Iza kulisa službene diplomacije, Saudijska Arabija je potom pokrenula niz neobjavljenih, tajnih uzvratnih udara unutar samog Irana.

Vojna suradnja dviju država ima duboke korijene: Pakistan već desetljećima pruža vojnu podršku i obuku Rijadu, dok je Saudijska Arabija u više navrata financijski spašavala Islamabad tijekom teških ekonomskih kriza. Ipak, slanje operativnih borbenih zrakoplova i protuzračnih sustava usred otvorenog rata jasno pokazuje da je Pakistan ovaj put prešao s deklarativne podrške na izravno osiguravanje saudijskog neba.