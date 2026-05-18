Europu očekuje nagla promjena vremena

Velik dio Europe prošlog je tjedna pogodilo neuobičajeno hladno vrijeme, uz mraz, oluje i tuču. No meteorolozi sada najavljuju nagli preokret i dolazak znatno toplijeg zraka sa sjevera Afrike.

Nakon duljeg razdoblja neuobičajeno hladnog vremena u velikom dijelu Europe, idućih dana očekuje se nagli porast temperatura. Topliji zrak počet će pritjecati prema zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta.

Velika anticiklona iznad sjevernog Atlantika i sporo pomicanje ciklone nad južnom Skandinavijom prošlog su tjedna povukli arktički zrak prema jugu Europe. Temperature su više od tjedan dana bile i do 10 do 15 stupnjeva niže od prosjeka za ovo doba godine.

Noćni mraz stvarao je probleme vrtlarima i poljoprivrednicima, uključujući i Francusku, gdje su vinogradari palili vatre kako bi zaštitili vinograde, piše Guardian.

Ovako dugotrajna i raširena hladna razdoblja posljednjih su desetljeća sve rjeđa jer se Europa, zbog klimatskih promjena, zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta.

Hladan i nestabilan zrak, u kombinaciji sa snažnim svibanjskim suncem, potaknuo je i razvoj brojnih grmljavinskih nevremena. Između 11. i 16. svibnja diljem Europe i okolnih područja zabilježeno je oko 750.000 udara munja.

Tijekom vikenda promijenila se sinoptička situacija nad sjeverozapadom Europe, pa je prekinut prodor hladnog zraka sa sjevera, a vjetrovi su okrenuli na zapadni smjer.

Kasnije ovog tjedna očekuje se jačanje anticiklone nad zapadnim dijelom Europe, koja će povlačiti vrlo topao zrak sa sjevera Afrike. Do petka bi temperature u Francuskoj i Engleskoj mogle biti i do 15 stupnjeva više nego prije tjedan dana, dok bi u Španjolskoj i Portugalu mogle dosezati do 35 stupnjeva i više.

Noćne temperature u tim područjima mogle bi biti više od dnevnih vrijednosti zabilježenih prošlog tjedna.

Velike temperaturne razlike ovoga se tjedna bilježe i u SAD-u. U kasno proljeće takvi nagli preokreti posebno su izraženi.

Na sjeverozapadu zemlje, gdje su temperature prošlog tjedna dosezale oko 30 stupnjeva, hladan zrak iz Kanade sada donosi novo zahlađenje i drugu zimsku oluju ovog mjeseca.

Početkom tjedna očekuju se obilne snježne padaline u planinskim područjima Wyominga, sjevernog Colorada i sjeveroistočne Utaha. U višim predjelima moglo bi pasti i do 46 centimetara snijega.

Prognoziraju se i udari vjetra do 96 kilometara na sat, što bi moglo izazvati mećave i otežati promet.

Na jugozapadu SAD-a snažan vjetar i vrlo nizak udio vlage povećali su opasnost od šumskih požara, zbog čega su izdana posebna upozorenja.

Na istoku zemlje sudar hladnog zraka i toplijeg, vlažnog zraka iznad središnjeg dijela SAD-a mogao bi potaknuti razvoj novih oluja.

Američki Centar za prognozu oluja upozorio je da u ponedjeljak postoji 15-postotna vjerojatnost pojave tornada u četiri savezne države u kojima živi gotovo 900.000 osoba.